«Обозреватель» приобрел «Украинский портал»

Медиа-холдинг «Обозреватель» (интернет-газета «Обозреватель» http://obozrevatel.com и портал ОБОЗ.ua http://oboz.ua) приобрел интернет-портал «Украинский портал» (http://uaportal.com).

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН шеф-редактор группы сайтов «Обозреватель» Олег МЕДВЕДЕВ, стороны приняли решение не разглашать сумму сделки.

Он сказал, что целью данного приобретения является создание единого сообщества пользователей на базе трех интернет-ресурсов – «Обозревателя», портала ОБОЗ.ua и «Украинского портала», а также расширение рекламных площадей холдинга. О.МЕДВЕДЕВ заявил, что «Обозреватель» уже сейчас входит в тройку лидеров рынка интернет-рекламы в Украине.

«В прошлом году мы стали лидерами в информационном сегменте UA-нета, теперь наша задача – лидерские позиции во всех сегментах», – отметил О.МЕДВЕДЕВ.