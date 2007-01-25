МинАП возобновит проверки винодельческих предприятий на предмет использования продукции из Молдовы и Грузии

Министерство аграрной политики Украины намерено возобновить проверки отечественных винодельческих предприятий на предмет возможного использования молдавской и грузинской винодельческой продукции.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный специалист Госдепартамента рынков растениеводства, садоводства, виноградарства и виноделия МинАП Сергей ЧЕНУША.

"Мы возобновляем проверки (винодельческих предприятий), которые проводились до Нового года», - сказал С.ЧЕНУША.

По его словам, в конце 2006 года была создана рабочая группа Минагрополитики для проверки качества и происхождения сырья, используемого отечественными винодельческими предприятиями для производства продукции. Были проверены три винодельческих предприятия в Одесской и четыре - в Закарпатской области. Планируется проверить предприятия Автономной Республики Крым, Николаевской и Одесской областей.

По информации С.ЧЕНУШИ, в ходе проведенных проверок не подтвердился факт использования молдавских виноматериалов одним из предприятий Закарпатской области СП «Айсберг ЛТД» (ТМ «Чизай»), которое ранее упоминалось в ряде СМИ.

«Фактов реэкспорта молдавской и грузинской продукции не обнаружено», - подчеркнул С.ЧЕНУША.

Как сообщал УНИАН, осенью 2006 года Российская Федерация заявила о намерении проверить украинскую винодельческую продукцию. Такая необходимость, по информации российской стороны, возникла с целью пресечения реэкспортных схем, с помощью которых на территорию РФ могут попасть молдавские и грузинские виноматериалы. Объектами особого внимания являлись украинские производители вина, ранее не поставлявшие свою продукцию в Россию.