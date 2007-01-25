Президентом компании “Гала Медиа Украина” стал Павел Шилько
Президентом группы “Гала Медиа Украина” назначен один из самых известных радиоведущих Павел ШИЛЬКО (DJ Pasha).
Президентом группы “Гала Медиа Украина” назначен один из самых известных радиоведущих Павел ШИЛЬКО (DJ Pasha).
Об этом сообщил президент компании “Гала Медиа Интернешнл” Джозеф ЛЕМИР сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
“С назначением Павла ми делаем очередной шаг в развитии компании”, – сказал Дж.ЛЕМИР.
В свою очередь П.ШИЛЬКО сказал, что расценивает свое назначение как повышение ответственности. “Я и раньше относился ответственно к своему труду. А теперь, с назначением, эта ответственность удваивается”, - сказал он.
Справка УНИАН. П.ШИЛЬКО начал работать в компании “Гала Медиа Украина” с марта 1996 года. В состав группы входят “Гала Радио”, “Гала.Нет”, а также “Гала ТВ-продакшен”. На украинском рынке компания работает с 1996 года.