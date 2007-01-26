17 февраля в Киеве состоится бал-маскарад “Карнавалия”

17 февраля на праздник Сретенья в колонном зале Киевской мэрии состоится бал-маскарад “Карнавалия”, организованный под патронатом Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН руководитель благотворительного фонда “Мистецька скарбниця” Татьяна ЛОГУШ.

По ее словам, на этом балу украинские народные костюмированные действа будут совмещаться с Венским баллом и Венецианским и Бразильскими карнавалами.

Она отметила, что во время бала-маскарада будет проведен благотворительный аукцион и проведена лотерея, средства от которых пойдут на пополнение фондов украинских библиотек и книжных магазинов, популяризацию украинской литературы.

Председатель организационного комитета бала-маскарада Юрий ЛОГУШ сообщил, что будет “кухня национального характера, где кроме наших любимых голубцов, вареников будет и австрийская, итальянская, бразильская кухни”. Он отметил, что размер взноса за посещение бала будет составлять 100-150 у.е.

Исполнительный директор международного фонда “Відродження” Евгений БИСТРИЦКИЙ отметил, что данный проект это своеобразная встреча “украинской народной, а значит карнавальной культуры с народной веселой карнавальной культурой Европы”. По его словам, “это культура” смеха и она должна отвлечь людей от политики. Он отметил, что на этом балу бизнесмены, дипломаты будут в масках. По его словам, фонд стал спонсором данного проекта с тем, чтобы поддержать идею, благодаря которой собранные средства пойдут на развитие украинской культуры.

Сценарист и режиссер-постановщик “Карнавалии” Людмила ГОРБАС отметила, что главная цель бала - показать украинскую культуру. По ее словам, будет уделено внимание больше нашему карнавалу и надеется, что приглашенные коллективы понравятся гостям. На балу предусматривается выступление оркестра “Киев-Классик” под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Германа МАКАРЕНКО, а также группы “Пиккардийская терция”, этнических хореографических коллективов “Кралица” и “Арс-нова”.