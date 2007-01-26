Народный совет «Защитим Украину» призывает украинцев защитить украинскую государственность

Всеукраинский народный совет «Защитим Украину» призывает украинский народ, общественные организации, политические партии национально-государственнического направления стать на защиту украинской государственности.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Всеукраинского общества «Просвита» Павел МОВЧАН со ссылкой на соответствующее обращение совета.

Народный совет считает, что политика нынешнего правительства является пагубной для народа и несет реальную угрозу целостности Украины. «Мы все видим, что в кадровой политике все покупается и продается. Единству Украины угрожают олигархические кланы, которые нас разделяют, властвуют и грабят. Украинская наука, образование, культура брошена на произвол. Известно, если на науку выделяется менее 2% ВВП, то государство и наука погибает. У власти нет Концепции развития Украинского государства», – говорится в обращении.

Совет отмечает, что «свертывание демократии, негативные тенденции в социальной сфере в результате необоснованного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, высокий уровень преступности и коррупции, информационная и культурная экспансия со стороны соседнего государства, отсутствие единой поместной церкви в Украине, активизации «5-ой колонны» в Украине, нагнетание языковой истерии приводит к тому, что украинцы чувствуют себя пасынками на своей этнической земле». Члены совета считают, что противостоять этим негативным тенденциям можно лишь объединив усилия всех государственнических сил.