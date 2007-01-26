В Украине создано общественно-патриотическое движение “За новую Конституцию и порядок”

Общественный совет Украины, Патриотическая партия Украины, Народная экологическая партия, Политическая партия малого и среднего бизнеса, Всеукраинская партия “Новая сила” заявили о создании общественно-патриотического движения “За новую Конституцию и порядок!”.

Соответствующее заявление сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал лидер партии “Новая сила” Юрий ЗБИТНЕВ.

“Коалиционная “мыльная опера” 2006 года окончательно показала все ничтожество пропагандистских штампов о парламенте как высшем законодательном органе. В действительности, он с самого начала действует как колониальная администрация по утилизации УССР и дешевой распродажи народной собственности при одновременном обнищании народа, уничтожении среднего класса”, - заявил Ю.ЗБИТНЕВ.

По его словам, новое движение инициирует проведение Всеукраинского референдума по принятию новой Конституции. “Мы считаем необходимым разработать и реализовать механизм созывы конституционных собраний, которые предложат проект новой Конституции, где будут соблюдены гармоничные интересы личности и государства”, - добавил Ю.ЗБИТНЕВ.

Лидер “Новой силы” отметил, что “существующая власть своей деятельностью вынуждает стать на защиту государства и личности и требовать соблюдения законности и порядка, требовать законным путем принятия новой Конституции во имя развития государства”.

Под заявлением и решением о создании нового общественно-патриотического движения свои подписи поставили председатель Общественного Совета Валентин ХАЛЕЦКИЙ, лидер Патриотической партии Николай ГАБЕР, председатель Народной экологической партии Валентин СЕРДЮК, председатель Политической партии малого и среднего бизнеса Виктор ШВЕЦ, а также лидер Всеукраинской партии “Новая сила” Юрий ЗБИТНЕВ.