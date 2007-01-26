Член ВСЮ Задорожный считает, что на данный момент официальные издания не имеют права публиковать закон о Кабмине

Член Высшего совета юстиции Александр ЗАДОРОЖНЫЙ считает, что на данный момент официальные издания не имеют права публиковать закон о Кабинете Министров.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, имеют ли право официальные издания публиковать закон о Кабмине, А.ЗАДОРОЖНЫЙ сказал: «Как по мне, нет». Он объяснил, что пока не отменено решение Мукачевского суда о запрете публиковать этот закон, оно является действующим. Член ВСЮ добавил, что факт непубликации закона в сегодняшних номерах «Голоса Украины» или «Урядового кур’єра» свидетельствует о том, что «антикризисная коалиция готова к компромиссам и поиск компромиссов продолжается».

Также А.ЗАДОРОЖНЫЙ отметил, что принимая иск к рассмотрению, Мукачевский суд действовал в пределах полномочий, которые дают ему законы. «В соответствии с законом судья имел право на сомнение», – сказал он. «Возникает вопрос, имел ли он право принимать постановление?», – добавил он. При этом А.ЗАДОРОЖНЫЙ подчеркнул, что он как член ВСЮ не может оценивать правомерность или неправомерность действий суда, иначе будет лишен права голоса на заседании этой организации. Однако, по его словам, исходя из Кодекса административного судопроизводства, судья действовал формально четко.

А.ЗАДОРОЖНЫЙ сказал, что так же, как суд имел право взять к рассмотрению жалобу, так же и ВСЮ может рассмотреть любое судебное дело, члены ВСЮ имеют права обращаться за разъяснением и получать документы, и это не считается вмешательством в судопроизводство. Вместе с тем А.ЗАДОРОЖНЫЙ подчеркнул, что на сегодняшний день решения ВСЮ нет, есть лишь поручение провести проверку в соответствии с законом.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

22 января Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел иск члена «Нашей Украины» Игоря КРИЛЯ в Верховную Раду о признании противоправными возможных действий Председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине. Суд запретил Председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января закон.

23 января Председатель ВР Александр МОРОЗ заявил, что закон о Кабмине будет обнародован в соответствии с Конституцией. По его словам, если Президент не подпишет этот закон, то Председатель ВР «обязан его обнародовать».

25 января А.МОРОЗ в эфире радио «Свобода» не исключил, что закон о Кабмине будет обнародован в пятницу, 26 января.