Новых случаев заболевания кишечными инфекциями в селе Голубевка Днепропетровской области не зарегистрировано - Минздрав

Новых случаев заболевания острыми кишечными инфекциями в селе Голубевка Новомосковского района Днепропетровской области в последние два дня не зарегистрировано. Временно приостановленную подачу питьевой воды через местный водогон, который стал источником заболевания, планируется возобновить к четвергу.

Такое официальное сообщение Министерства здравоохранения озвучил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Международного благотворительного фонда «Международный Альянс ВИЧ/СПИД в Украине» Андрей КЛЕПИКОВ.

Он напомнил, что 24-27 января в инфекционное отделение Новомосковской центральной районной больницы были госпитализированы 9 жителей одного из микрорайонов Голубевки, из них 7 детей, с признаками острой кишечной инфекции. Заболевание было вызвано употреблением некачественной воды из местного водогона, которая была загрязнена из почвы из-за его порыва.

Подача воды по этому водогону, который обеспечивал водой жителей отдельного района села, где в основном расположены многоэтажные дома и где проживает около 600 человек, была временно прекращена. Временно также была приостановлена работа объектов питания, школ, детского садика микрорайона.

“На сегодняшний день ситуация полностью контролируется. Последние два дня новые случаи заболевания не регистрировались… Авария устранена, проводятся подготовительные работы для того, чтобы запустить водогон в действие. Он промывается, хлорируется и после получения результатов лабораторных исследований вода будет подана жителям этого микрорайона. Это ориентировочно среда-четверг”, - сообщил А.КЛЕПИКОВ.

По его словам, Минздрав не ожидает новых случаев заболевания.

Как сообщал УНИАН, 27 января прокуратура Новомосковского района Днепропетровской области возбудила уголовное дело против должностных лиц Губевского сахарного завода по подозрению в массовом отравлении жителей села Голубевка. Прокуратура инкриминирует должностным лицам предприятия служебную небрежность, приведшую к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 367) и нарушение правил борьбы с эпидемиями (ст. 325) Уголовного кодекса Украины.

В ходе предварительного следствия установлено, что 22 января произошла авария на техническом водогоне сахарного завода, что привело к попаданию ядовитых веществ в водопроводную сеть Голубевки.