Политологи в целом поддерживают необходимость принятия закона об оппозиции

Политологи в целом поддерживают идею необходимости принятия закона об оппозиции.

Об этом они заявляли сегодня в ходе “круглого стола” в агентстве УНИАН.

В частности, по словам Владимира ПОЛОХАЛО, “если мы двигаемся в направлении демократии, то закон об оппозиции необходим”. При этом политолог напомнил, что впервые законопроект о деятельности оппозиции был разработан и предложен представителями Партии регионов и он не сильно отличался от того, который был внесен депутатами из фракции Блока Юлии Тимошенко и принят в первом чтении 12 января.

По мнению эксперта, законопроект об оппозиции должен строиться на основах “прозрачности и предсказуемости”. По его словам, этот документ должен предусматривать равенство возможностей, устанавливать определенный баланс полномочий между властью и оппозицией.

“Большинство понимает, что сегодня рассматривать власть как монопольную собственность – бесперспективно”, – убежден В.ПОЛОХАЛО.

Он выразил сожаление, что сегодня во власти определяющей остается “корпоративная этика”, договоренности имеют “кулуарный” характер, в то же время политический процесс должен быть публичным, открытым.

В.ПОЛОХАЛО считает, что острая конкуренция между политическими силами, в частности, внутри властной коалиции, “заставит принять закон об оппозиции”.

В свою очередь политолог Алексей ГАРАНЬ напомнил, что большинство стран Европы не имеют специального закона об оппозиции и там деятельность этого института определяется регламентом работы парламента. Эксперт сожалеет по поводу того, что в Украине парламентский регламент не имеет статуса закона. По словам А.ГАРАНЯ, из-за этого парламентское большинство имеет возможность очень легко вносить изменения в регламент, а меньшинство, соответственно, почти лишено права защищать свои права.

Одной из основных проблем законопроекта Р.ГАРАНЬ назвал необходимость “объединить различные отряды оппозиции”. При этом он перечислил ряд положений принятого в первом чтении законопроекта, которыми, по его мнению, нарушаются права меньшинства в составе оппозиции. По словам политолога, “хорошо, если права оппозиции будут закреплены, но это должно быть сделано на демократических основах”.

По мнению Виктора НЕБОЖЕНКО, на переходный период 5-6 лет “нам необходим закон об оппозиции”. В то же время политолог назвал негативом то, что закон “подстраивается под определенную политическую ситуацию”. Вместе с тем он считает, что закон позволит частично нейтрализовать синдром “Северодонецка”, то есть избежать возможности проявлений сепаратистских тенденций.