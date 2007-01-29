УНА-УНСО поддерживает инициативу Луценко о проведении весной Марша справедливости на Киев

УНА-УНСО поддерживает инициативу Гражданского движения “Народная самооборона”, которое возглавляет Юрий ЛУЦЕНКО, о проведении весной 2007 года Всеукраинского Марша справедливости на Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель этой организации Юрий ШУХЕВИЧ.

Он сказал, что “это попытка украинского народа вернуть свои права”.

Ю.ШУХЕВИЧ подтвердил, что УНА-УНСО готова включиться в процесс подготовки Марша. “В этот момент мы должны сплотиться для сохранения суверенитета Украины”, - призвал Ю.ШУХЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 27 января Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что после создания региональных организаций „Народной самообороны” весной планируется провести “Марш справедливости” на Киев. „Это не идея ЛУЦЕНКО, это требование времени и тех людей, которые приходят на митинги. Цель марша – давить на политиков, которые обещали служить гражданам, и добиваться выполнения данных обещаний”, - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Он рассказал, что для обсуждения организации Марша справедливости встречался с представителями всех политических сил, кроме Партии регионов, Социалистической и Коммунистической партий.