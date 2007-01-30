USAID начинает в Украине проект содействия торговле и инвестициям стоимостью 8 млн. долл.

Агентство США по международному развитию (USAID) начинает в Украине двухгодичный проект USAID/TIBA с бюджетом 8 млн. долл., призванный оказать техническую помощь правительству Украины и частному сектору в сфере развития торговли, инвестиционной деятельности и предпринимательства.

Об этом сообщил директор региональной миссии USAID в Украине, Молдове и Беларуси Эрл ГАСТ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Э.ГАСТА, реализация данного проекта позволит ускорить интеграцию Украины в мировую экономику.

Новый проект USAID будет содействовать развитию торговли товарами и услугами в соответствии с требованиями ВТО и проведению регуляторной реформы, направленной на установление благоприятной правовой и предпринимательской среды для развития малого и среднего бизнеса и привлечения инвестиций.

При этом Э.ГАСТ подчеркнул, что деятельность проекта будет сосредоточена на содействии вступлению Украины в ВТО и поддержке после вступления, соответствии требованиям ВТО со стороны частных предприятий, улучшении предпринимательской среды и создании условий, которые будут способствовать увеличению объемов национальных и иностранных инвестиций.

Кроме того, предусматривается создание эффективного механизма выполнения регуляторных актов для искоренения коррупции в сфере получения прав собственности на землю и пользование землей, разрешений на строительство и доступа к инженерно-коммунальным системам.

По словам участников пресс-конференции, новый проект продолжит пересмотр, а также разработку изменений и дополнений к законам и регуляторным актам Украины в сфере торговли для обеспечения соответствия последних требованиям ВТО и повышения эффективности работы тех органов, которые являются исключительно важными для выполнения обязательств Украины, связанных со вступлением в ВТО.

Как отметил Э.ГАСТ, сложные и запутанные процедуры получения разрешений в сфере строительства, доступа к инженерно-коммунальным системам, землеотводы остаются источником коррупции в Украине.

Новый проект в Украине будет внедрять ведущая международная консалтинговая компания Booz Allen Hamilton. Для реализации проекта компания Booz Allen Hamilton намерена привлечь компании Emerging Markets Group, Economic Integration Forum, Crimson Capital и Mendez England.