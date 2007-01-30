Представители демсил в Киевсовете выходят из группы по изучению новых тарифов и настаивают на их отмене

Представители демократических сил в Киевском городском совете – депутаты от БЮТ, «Нашей Украины» и Блока Виталия Кличко - заявили о своем выходе из состава рабочей группы по проверке соответствия уровня тарифов на жилищно-коммунальные услуги размера экономически обоснованных расходов на их производство, поскольку считают свою работу завершенной. Согласно выводам рабочей группы, тарифы в столице максимально можно повысить в 1,7 раза.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН лидеры фракций, вошедших в состав межфракционного объединения «Демократический Киев»: председатель фракции БЮТ Татьяна МЕЛИХОВА, «Нашей Украины» - Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ и сопредседатель фракции «Блок Виталия Кличко» Владимир БОНДАРЕНКО.

Согласно их информации, завтра должно состояться заседание рабочей группы, на котором планируется подвести итоги на основании выводов подгрупп и выработать окончательные выводы относительно правильности начисления тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице.

Д.АНДРИЕВСКИЙ проинформировал, что представители оппозиции завтра не будут принимать участия в этом заседании. При этом он отметил: “Мы не самоустраняемся. Мы сделали всю работу, дали экономически обоснованные выводы, доказали, какими являются экономически обоснованные тарифы. Наших аргументов не слышат».

Т.МЕЛИХОВА, в свою очередь, заявила, что выводы рабочей группы являются едиными, и они были обнародованы на сессии Киевсовета 25 января. А то, что весь состав рабочей группы не проголосовал за эти цифры, они объяснила тем, что три четвертые рабочей группы - это именно структуры исполнительной власти и депутаты от промэрского большинства.

По словам Д.АНДРИЕВСКОГО, следующим шагом оппозиции в Киевсовете будет предложение опять вынести на следующую сессию, 8 февраля, проект решения об отмене нововведенных тарифов и соответствующих распоряжений.

В.БОНДАРЕНКО в свою очередь добавил, что рабочая группа не получила для своей работы ряд необходимых важнейших документов, что значительно осложнило ее работу, в частности, пришлось делать расчеты, исходя из общих показателей экономической деятельности служб. Не был предоставлен температурный график работы сетей “Киевэнерго”, на основании которого киевляне могли бы обратиться в суд относительно некачественных услуг по отоплению.

По словам В.БОНДАРЕНКО, тарифы были механически повышены в 3,4 раза просто исходя из старых тарифов. Он отметил, что это грубое нарушение постановления Кабинета Министров, которое требует установления квартплаты по каждому дому отдельно.

Он еще раз подчеркнул, что согласно выводам рабочей группы, в Киеве тарифы на все услуги в системе ЖКХ максимально могут быть повышены в 1,7 раза.

“Но это не обязательно сразу. Это можно вводить постепенно, компенсируя часть средств из других источников, нежели карманы киевлян. Власть пошла только через граждан” – добавил при этом В.БОНДАРЕНКО.

В то же время он прогнозирует, что завтра на заседании рабочей группы часть депутатов, которая поддерживает мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, может предложить “понижение тарифов” в 1,9 раза. Но при этом он еще раз обратил внимание, что киевляне должны платить по тарифам, которые на сегодняшний день зарегистрированы в Минюсте, а, следовательно, являются законными.

В.БОНДАРЕНКО посоветовал киевлянам, которые собираются платить по старым тарифам, делать расчеты по квитанциям в почтовых заведениях.

По его словам, банковские учреждения не принимают исправленных квитанций. Зато почтовые учреждения принимают исправленные квитанции и даже оказывают помощь людям, выдавая пустые бланки.

Согласно информации В.БОНДАРЕНКО, в той сумме проплат, о которой заявляет городская власть, “за исключением немногим более 7% - это уплата по старым тарифам и поступления от субсидий”.