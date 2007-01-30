Украинские общественные организации просят ПАСЕ содействовать разрешению авиаконфликта между ФРГ и Украиной

Ряд украинских общественных организаций направили совместное заявление Парламентской Ассамблее Совета Европы, в котором просят ПАСЕ содействовать разрешению конфликта между Германией и Украиной относительно запрета украинской компании «Днеправиа» осуществлять полеты в ФРГ.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Общественного комитета национальной безопасности Украины Алексей ТОЛКАЧОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, общественные организации призывают членов ПАСЕ изучить ситуацию вокруг украинско-немецкого авиационного конфликта, выступить с инициативой относительно отмены дискриминационных, по их мнению, мер Германии относительно украинской авиакомпании «Днеправиа» и обеспечить соблюдение положений международного договора «Открытое небо».

«Мы убеждены, что дискриминационные запреты Германии относительно украинских авиакомпаний нарушают принципы международного договора «Открытое небо», наносят вред процессам евроинтеграции Украины и ухудшают состояние сотрудничества Украины и Европы», - отметил А.ТОЛКАЧОВ.

Представители общественных организаций в своем заявлении также отмечают, что Госавиаслужба Украина еще в декабре 2006 года предложила провести переговоры по этому вопросу, однако немецкая сторона проигнорировала это предложение.

По информации А.ТОЛКАЧОВА, под данным заявлением поставили свои подписи руководители “Гражданской кампании “Пора”, Ассоциации прав граждан Украины, Института «Республика», «Самостийной Украины», Международного института демократии, Гражданского комитета национальной безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, с 1998 г. международные рейсы по маршрутам Днепропетровск-Берлин, Днепропетровск-Франкфурт выполняла компания «Днеправиа». Авиационный конфликт возник, когда авиакомпания «Люфтганза» начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Франкфурт-Днепропетровск с 30 октября 2005 года. Однако вскоре полеты прекратились, поскольку аэропорт Днепропетровска по техническим причинам не мог предоставить слоты, которые запрашивала «Люфтганза», а на другое время прилета и вылета немецкая авиакомпания категорически не соглашалась. В то же время департамент авиации ФРГ 8 марта 2006 г. запретил полеты «Днеправиа» в Германию - были отменены 2 рейса - в Берлин и Франкфурт. Переговоры авиационных властей обеих стран в апреле 2006 г. результатов не принесли. В результате Украина также запретила полеты «Люфтганзы» в Днепропетровск. Таким образом, прямого сообщения с Германией у Днепропетровска нет.

В августе 2006г. ряд общественных организаций заявляли о монополизации «Люфтганзой» авиаперелетов из Германии в Днепропетровск и просили украинские власти вмешаться в сложившуюся ситуацию. В связи с этим, в августе Ассоциация защиты прав граждан пикетировала офис «Люфтганзы» и посольство Германии в защиту интересов украинской авиации. Ассоциация защиты прав граждан также проводила акции у Минтранссвязи и в аэропорту «Борисполь», уже дважды пикетировала МИД.

По мнению представителей общественности, «Люфтганза» осознанно пытается монополизировать данный маршрут, а политика немецких властей в отношении украинских авиакомпаний является дискриминационной.