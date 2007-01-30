Тарасюк подал в отставку, Президент ее принял

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК сегодня подал в отставку, а Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ее принял.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил сам Б.ТАРАСЮК.

Он отметил, что решение подать в отставку он принял сегодня, после того, как Шевченковский районный суд Киева не стал рассматривать по существу дело относительно обжалования постановления Верховной Рады от 1 декабря 2006 года о его отставке.

Б.ТАРАСЮК сообщил, что сегодня он имел встречу с В.ЮЩЕНКО, во время которой объяснил ему мотивы своей отставки. По словам Б.ТАРАСЮКА, ситуация, сложившаяся вокруг вопроса его отставки, затянулась и "вред наносился интересам государства и в частности дипломатической службе Украины".

Как сообщал УНИАН, сегодня Шевченковский районный суд г. Киева, который рассматривает дело Б.ТАРАСЮКА, который обжалует решение ВР об освобождении его от должности министра иностранных дел, объявил перерыв до 13 февраля. Ранее, 1 декабря 2006 года, Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины».

Б.ТАРАСЮК обратился в Шевченковский районный суд г. Киева с иском к Верховной Раде о признании указанного постановления парламента незаконным, его отмене и обязательстве произвести определенные действия.

5 декабря 2006 года постановлением судьи Шевченковского районного суда г. Киева по заявлению истца обеспечен административный иск путем приостановки действия этого постановления Верховной Рады Украины.

5 декабря Президент Украины подписал Указ, согласно которому Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять свои должностные обязанности.

4 января 2007 года Апелляционный суд Киева отменил постановление судьи Шевченковского райсуда столицы от 5 декабря 2006 года относительно приостановки действия Постановления ВР об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины, удовлетворив апелляционную жалобу представителя Верховной Рады Украины на это постановление, и направил дело на рассмотрение по существу в Шевченковский районный суд Киева.