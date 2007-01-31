В настоящее время на долю группы компаний «АЛЛО» приходится 24% продаж мобильных телефонов и цифровой техники в Украине, а на сеть магазинов «АЛЛО» – 7-9%. Структура продаж в магазинах сети «АЛЛО» следующая: мобильные телефоны занимают в общем объеме реализации 75%, предоплаченные услуги – 21,1%, цифровая техника – 3,9%.

Рынок мобильной связи в Украине развивается, его окончательная структуризация произойдет в 2007-2008 годах. Крупные сети постепенно вытеснят множество небольших магазинов и специализированных рынков. «Через два-три года на долю торговых сетей всеукраинского масштаба будет приходиться около 80% рынка, а 20% останутся за локальными магазинами и региональными сетями, – прогнозирует директор розничной сети «АЛЛО» Валерий Золотухин. – Согласно оценкам экспертов, наша компания по-прежнему будет крупным игроком с долей рынка приблизительно 8-10%».

По состоянию на 12.01.2006 торговая сеть «АЛЛО» насчитывает 363 магазина в 102 городах, 137 филиалов.

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Подведены итоги совместной акции от «АЛЛО» и Life "Багами зарезервовано"

15 октября по 15 ноября 2006 года в эксклюзивных магазинах Life торговой сети «АЛЛО» прошла акция "Багами зарезервовано". Согласно условиям каждый покупатель пакета Life Platinum становился участником розыгрыша путевки на Багамы. Итоги совместной акции от «АЛЛО» и крупного мобильного оператора Life были подведены 30 ноября 2006 года в головном офисе «АЛЛО» в Днепропетровске. Победительницей розыгрыша и счастливой обладательницей дорогостоящей путевки на Багамы стала жительница Донецка Динева Нина Владимировна.

Компания «АЛЛО» сердечно поздравляет победительницу и желает приятного отдыха!

Акция от АЛЛО и Nikon

Только в «АЛЛО», приобретая фотокамеру Nikon, ты получаешь карандаш для чистки объектива Lenspen*. Акция проходит с 28 декабря по 28 января 2007 года.

Заряди быстро и просто!

Современный мир, диктует нам свои условия. Стремительно развиваются новые технологии, и чтоб идти в ногу со временем следует вовремя реагировать на все новшества рынка. Компания "АЛЛО" в очередной раз радует своих посетителей новинками.

На этот раз наши покупатели будут приятно удивленны введением новейшей услуги в сети магазинов - зарядки мобильных телефонов. Аналогичное предложение вам не сможет предложить ни один другой магазин или сервисный центр.

Проект зарядки мобильных телефонов стартовал 25 сентября 2006 года в шести магазинах Днепропетровска по адресам:

1. ул. Артема, 3

2. ул. Березинская, 19

3. пр. Гагарина, 171

4. пр. Героев, 1к

5. ул. Харьковская, 4

6. ул. Рабочая, 168

7. пр. К.Маркса, 57

Эта запатентованная услуга позволяет предоставить потребителю возможность быстрой и безопасной зарядки мобильного телефона в любое время без необходимости носить с собой габаритное зарядное устройство. Вы просто приходите в один из ближайших магазинов компании "АЛЛО", перечисленных выше, заполняете простейшую форму и совершенно бесплатно заряжаете свой телефон.

В ближайшее время компания планирует внедрить соответствующее этой услуге оборудование в наибольшем количестве магазинов по всей Украине. Надеемся, что в скором времени все покупатели и просто посетители магазинов "АЛЛО" сами убедятся в удобстве и безопасности бесплатной зарядки телефонов.

Справка. История группы компаний «АЛЛО» началась в 1998 году с открытия в Днепропетровске магазина, предлагающего покупателям не только средства связи, но и аудио-, видео- и бытовую технику. Со временем руководство компании осознало, что не сможет противостоять крупным конкурентам – сетям по продаже техники для дома, – и решило сосредоточить свои усилия на одном товарном направлении – мобильных телефонах. Сейчас торговая сеть компании насчитывает 361 магазин в 97 городах Украины. Богатый ассортимент мобильных телефонов, аксессуаров и карт пополнения счета с января 2005 года был расширен за счет цифровой портативной техники и карт памяти. Кроме продажи перечисленных продуктов сеть предоставляет качественное гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание, различные сопутствующие услуги.

В начале 2005 года руководство решило изменить ее организационную структуру, закрепив выполнение ключевых функций и контроль над их реализацией за отдельными подразделениями. На смену матричной структуре пришла дивизиональная, что позволило отделить основной бизнес от дополнительного и сделать его более управляемым. Теперь компания приобрела вид корпорации, состоящей из нескольких подразделений: розницу представляет торговая сеть «АЛЛО», дистрибуцией и оптом занимается «Цифротех», сервисом – «АЛЛО-сервис», контентом – «АЛЛО-контент», есть и своя строительная компания.