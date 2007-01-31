Научная общественность выступает против строительства гостиницы в охранной зоне Музея народной архитектуры в Пирогово

Ученые Национальной академии наук Украины требуют отменить решение Киевского городского совета о предоставлении разрешения ООО “Научно-производственная фирма “Укринвестстрой” на отвод земельного участка в охранной зоне Музея народной архитектуры и быта для строительства гостинично-развлекательного комплекса и конноспортивного клуба.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины, академик НАНУ Анна СКРЫПНИК.

“В пятницу ученые Академии наук, научный персонал нескольких гуманитарных институтов и музея будут пикетировать Киевсовет. Это будет предупредительная акция, во второй раз мы собираемся выйти с пикетами, но уже более серьезно призвав общественность Киева поддержать отмену решения Киевсовета”, - сказала она.

По словам Г.СКРЫПНИК, Национальная академия наук считает такое решение Киевсовета ошибочным, принятым без учета того, что запланированная для предоставления в аренду на 25 лет территория относится к охранной зоне музея. И, в соответствии с действующим законодательством, является территорией, на которой запрещено какое-либо строительство, а тем более строительство в специфической этнографической среде села ХІХ ст. урбанизированных высотных зданий, которые не будут вписываться в характер экспозиции, а также нивелируют саму цель музея.

В Академии наук считают, что сооружение такого масштабного спортивно-развлекательного комплекса, включая котельную с дымовыми трубами, автостоянку на 600 мест и другие “индустриальные” атрибуты, может нанести непоправимый вред не только визуальному восприятию историко-архитектурных памятников музея, его уникальной этноландшафтной среды, но и делу их дальнейшего сохранения. Реализация такого масштабного проекта будет грубым нарушением мировых норм сохранения национально значимых очагов культуры, утвержденных в положениях ЮНЕСКО, считают ученые.

Г.СКРЫПНИК отметила, что залогом обеспечения охраны и развития музея должна стать реализация постановления Верховной Рады Украины от 21 апреля 2005 года, которое рекомендует присвоить музею статус Национального музея-заповедника народной культуры Украины, решить вопросы надлежащего финансирования его памятникоохранной, исследовательской и реставрационной деятельности.

Безотлагательного решения требует также вопрос о предоставлении заповедного статуса этноландшафтной среде вокруг музея. В связи с этим в Национальной Академии наук Украины уже подготовлены материалы для согласования и утверждения в установленном порядке.