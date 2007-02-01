Сергей Червонопиский: «Омбудсман Украины – бастион последней надежды для обиженных»

Предложение Председателя Верховной Рады Украины Александра Мороза об избрании Нины Карпачевой Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека базируется на высоком авторитете Омбудсмана среди народных избранников, а также поддержке ее кандидатуры широким кругом общественных, профсоюзных организаций, трудовых коллективов, органов местного самоуправления, учебных заведений и научных учреждений.

В конце декабря 2006 года по предоставлению 35 столичных общественных организаций инвалидов, которые объединяют свыше 140 тысяч человек, оргкомитет социальной акции «Заря надежды» признал Нину Карпачеву победительницей в номинации «Общественному деятелю – за наибольший вклад в организацию и развитие движения по защите инвалидов» с вручением Диплома первой степени и памятного знака «Ника». Председатель Всеукраинской благотворительной организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине» Владимир Турский В своем письме к Александру Морозу и народным депутатам Украины отмечает многочисленные ходатайства Уполномоченного в Верховную Раду, Кабинет Министров, министерства и ведомства государства в связи с нарушениями прав инвалидов и пенсионеров, ее безотказную помощь людям. «Как Омбудсмана Нину Карпачеву уважают и в Украине, и за ее пределами, отдавая должное ее опыту, профессионализму и высоким моральным качествам. Мы не можем оставаться в стороне, когда есть возможность повлиять на принятие решения по этому важнейшему вопросу», – констатируется в письме руководителя организации инвалидов и пенсионеров.

Депутаты Коростенского горсовета Житомирской области на своей сессии приняли обращение к Председателю Верховной Рады Украины о поддержке кандидатуры Нины Карпачевой на должность Уполномоченного, хорошо помня как год тому назад, благодаря решительным действиям команды украинского Омбудсмана, были защищены от своеволия силовых структур права органов местного самоуправления, результаты волеизъявления десятков тысяч избирателей Коростенщини. «Повседневная деятельность Нины Карпачевой на ответственной должности, – отмечается в письме за подписью городского головы Коростеня Владимира Москаленко, – требует полной преданности делу, настойчивости в преодолении трудностей, высокого профессионализма. С честью выполняя это призвание, Нина Ивановна заслужила глубокое уважение среди людей, даря им не только свои знания и опыт, но и тепло своей души».

Поддерживая кандидатуру Нины Карпачевой на должность Уполномоченного по правам человека, многотысячный коллектив Профессионального союза работников рыбного хозяйства Украины в своей телеграмме на имя Александра Мороза подчеркивает: «Особенная благодарность Нине Ивановне от украинских моряков и рыбаков, которых она не раз освобождала из неволи в далеких странах Африки и Азии».

Среди тех, кого Уполномоченный по правам человека буквально вырвала из самого страшного концлагеря ХХІ века – иракской тюрьмы «Абу-Грейб», украинские моряки Николай Мазуренко и Иван Сощенко. «Трудно подсчитать, – пишут они, обращаясь в письме к народным депутатам Украины, – скольким гражданам оказала помощь Нина Ивановна. Не просто помогла, но и спасла жизнь. Мы уверены, что именно она должна быть Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека».

От имени Совета национальных обществ Украины, который объединяет около 1 миллиона человек в 480 организациях, его президент Илья Левитас отмечает плодотворное и конструктивное сотрудничество национальных организаций с институтом Уполномоченного: «По нашему ходатайству Нина Карпачева неоднократно защищала права представителей национальных меньшинств (азербайджанцев, армян, ромов) при нарушении их работниками милиции, выступала против акцентирования на национальности нарушителей и преступников в средствах массовой информации. Мы поддерживаем кандидатуру Нины Ивановны и будем благодарны, если наше мнение будет учтено при решении этого вопроса, потому что лучшей кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека мы не видим».

Во всех уголках Украины действуют многочисленные организации воинов-интернационалистов. От Украинского союза ветеранов Афганистана, который объединяет свыше 100 тысяч членов, к спикеру обратился ее председатель, народный депутат Украины Сергей Червонопиский, отметив: «Участники боевых действий в Афганистане, в других странах, члены их семей всегда находили поддержку и помощь у Нины Карпачевой. Общественные организации ветеранов плодотворно сотрудничают с ней, считая Омбудсмана Украины бастионом последней надежды для обиженных».

В обращении Украинского комитета «Хельсинки-90» Всеукраинского общества политических узников и репрессированных, подписанного сопредседателями комитета, известными правозащитниками Олесем Шевченко и Богданой Мурашовой, отмечается: «Украинский комитет «Хельсинки-90» Всеукраинского общества политических узников и репрессированных является старейшей правозащитной организацией в Украине... В своей деятельности по защите прав человека Комитет неоднократно обращался за помощью к Уполномоченному по правам человека Нине Карпачевой. Сотрудничая с ней, мы убедились в ее высоком профессионализме, порядочности, честности и бескомпромиссности в отстаивании прав человека.

Комитет призывает оставить Нину Ивановну Карпачеву в должности Омбудсмана, учитывая ее положительный опыт по защите прав человека и высокий авторитет в международных правозащитных кругах. Смена Уполномоченного по правам человека может привести к розбалансированию наработанных в течение многих лет механизмов сотрудничества в области защиты прав человека в Украине», – делают свой вывод настоящие основатели украинского правозащитного движения.

Пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

31 января 2007 года