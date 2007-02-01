18 детских больниц получили от “МакДональдз” и фонда “Украина 3000” кардиологическое оборудование на сумму 500 тыс. грн.

Международный благотворительный фонд "Украина 3000" и "МакДональдз Юкрейн Лтд" передали 18 детским больницам в различных регионах Украины кардиологическое оборудование на сумму 500 тысяч гривен.

Об этом было сообщено сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда "Украина 3000" Екатерина ЮЩЕНКО и генеральный директор "МакДональдз Юкрейн Лтд" Игорь ДЕЛОВ подвели итоги акции "Всемирный день помощи детям в МакДональдз" в рамках программы "От больницы к больнице" и заявили о бесплатной передаче диагностического оборудования кардиологическим отделением 18 детских больниц.

Е.ЮЩЕНКО отметила, что основным приоритетом работы ее фонда является улучшение детской медицины в Украине. Совместно с партнерами фонд реализует многочисленные проекты и программы, направленные на достижение этой цели. Основной целью этой акции, по словам Е.ЮЩЕНКО, был сбор средств на приобретение кардиологического оборудования для детских больниц. “Мы также хотели обратить внимание общества на количество кардиологических заболеваний у детей”, - отметила она.

Председатель Наблюдательного совета фонда "Украина 3000" отметила, что сначала планировалось собрать средства для 13 больниц, но в результате были приобретены 18 комплектов современного медицинского оборудования: 12-канальные синхронные электрокардиографы (включая 100 рулонов бумаги и 12 флаконов ЭКГ-геля) и суточные мониторы артериального давления. Это оборудование может быть использовано в кабинетах функциональной диагностики, палатах интенсивной терапии и реанимации, в приемных отделениях, в поликлиническо-амбулаторной практике и тому подобное. Общая стоимость медицинского оборудования - 500 тыс. грн.

В свою очередь И.ДЕЛОВ рассказал, что на приобретение медицинского оборудования были направлены средства, вырученные от продажи сандвичей „Биг Мак" в период с 19 по 20 ноября 2006 года, а также от продажи специальных бумажных „ладошек", браслетов и брелоков в период с 8 по 20 ноября прошлого года. В акции приняли участие все 57 заведений „МакДональдз" в 16 городах Украины, и каждый посетитель имел возможность сделать свой личный вклад в благородное дело помощи детям. В целом участие в акции приняли почти 211 тысяч посетителей заведений “МакДональдз”. И.ДЕЛОВ выразил благодарность всем, кто принял участие в акции.

На пресс-конференции отмечалось, что 26 января 2007 г. практикующие врачи кардиологических и реанимационных отделений детских больниц, которые получили диагностическое оборудование, прошли специальный тренинг под руководством главного кардиолога Министерства здравоохранения Украины, доктора медицинских наук, профессора Юрия СИРЕНКО и при участии специалистов по эксплуатации оборудования. Это позволит врачам эффективнее всего использовать новое оборудование в ежедневной работе.

Директор программы “От больницы к больнице” Вера ПАВЛЮК отметила, что эта акция стала толчком для развития детской кардиологии в Украине. Так, уже 7 февраля планируется провести видео-конференцию между украинскими и филадельфийскими (США) врачами. Подобные акции будут продолжаться и в будущем.