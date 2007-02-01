В Украине зарегистрировано 1 тыс. 385 телерадиоорганизаций

В Украине по состоянию на 1 января 2007 года зарегистрировано 1 тыс. 385 телерадиоорганизаций.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Виталий ШЕВЧЕНКО.

В частности, по его словам, по состоянию на 1 января 2007 года “украинская телерадиоиндустрия преодолела рубеж за все годы в 1300 телерадиоорганизаций, и в государственном реестре за 2006 год насчитывается 1 тыс. 385 телерадиоорганизиций”.

Он также отметил, что суммарное время вещания телерадиокомпаний в Украине в 2006 году составляло 11 тыс. 420 часов.

В.ШЕВЧЕНКО выразил мнение, что по этим признакам можно считать, что отрасль активно развивается.

Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания отметил, что главным достижением в 2006 году можно считать то, что “в украинской телеиндустрии начал доминировать украинский информационный продукт”. По его словам, к основным достижениям 2006 года нужно отнести то, что Нацсовет положил началов Украине цифровому телерадиовещанию, а также, что “прошлый год был беспрецедентным годом в сочетании всех органов, которые занимаются сферой телерадиовещания”.

Кроме этого, он добавил, что 2006 был годом возвращения к проблемам местных телерадиоорганизаций, и работа Нацсовета была максимально открытой и прозрачной для общественности.

В частности, В.ШЕВЧЕНКО отметил, что результаты работы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания за 2006 год переданы премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Госкомтелерадио, профильному парламентскому комитету по вопросам свободы слова и информации и другим органам государственной исполнительной власти, имеющим отношение к информационной сфере.