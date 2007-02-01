КИУ выражает сомнение относительно возможности проведения в Киеве референдума о недоверии столичной власти

Комитет избирателей Украины выражает сомнение относительно возможности проведения в Киеве местного референдума о недоверии столичной власти.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ.

По его словам, в случае, если инициаторы референдума относительно недоверия столичной власти даже и пройдут этап регистрации инициативных групп, то на этапе сбора и проверки подписей закон позволяет „сделать что-нибудь для того, чтобы упразднить эти собранные подписи”. Поэтому, прогнозирует И.ПОПОВ „максимум, до чего дойдут инициаторы - это, собрав немного подписей, устроят скандал по поводу того, что их не хотят принимать”.

При этом председатель правления КИУ допустил возможность следующего сценария у некоторых инициаторов референдума, когда „кто-то подает заявление ошибочно, чтобы получить отказ”. (Как сообщалось, сегодня первая инициативная группа по проведению местного референдума в столице получила отказ в регистрации в связи с наличием в поданных для регистрации документах 22 ошибок).

По словам И.ПОПОВА, инициаторам референдума будет тяжело собрать подписи не только из-за норм закона, но и из-за того, что „хотя среди киевлян и существуют определенные негативные настроения из-за повышения тарифов, однако ставить подписи люди не очень хотят”. Кроме того, добавил он „доказать, что часть из этих подписей сфальсифицирована, будет очень легко”.

Как сообщал УНИАН, отказ в регистрации получила инициативная группа, которая была создана 23 декабря на собрании, которое состоялось при поддержке политической партии «Велика Україна», общественного объединения «Голос громади Києва», общественных организаций «Киев-3000», «Комитет по противодействию коррупции и организованной преступности», объединениями депутатов Киева «Рада», «Пора».

На сегодня в Киеве создані еще 5 инициативных групп по проведению референдума о недоверии Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Киевскому городскому совету V созыва. В частности, при поддержке БЮТ создана группа, в состав которой вошли 210 человек; при поддержке партии "Реформы и порядок" создана инициативная группа из 216 человек, две инициативные группы - при поддержке партии "Яблуко" (одна –178 человек, вторая – около 100) и еще одна - 127 киевлян - при поддержке “Нашей Украины” .