Благотворительный фонд “Эйдос” объявил финалистов конкурса визуальных искусств для молодых художников

Международный благотворительный фонд “Эйдос” объявил финалистов Международного открытого конкурса визуальных искусств «Эйдос-2006/07» для молодых художников.

Сегодня на церемонии объявления финалистов, которая состоялась в УНИАН, исполнительный директор и вице-президент фонда Катрин ЗАХАРИЕВА сообщила, что в финальный тур конкурса вошел 21 проект интерпретации музея современного искусства.

По ее словам, в финальном туре конкурса проекты будут соревноваться по номинациям: проект музея современного искусства - архитектура/дизайн, кураторский проект; современный арт-проект в музейном пространстве - живопись, графика, скульптура/объект/инсталяция, перформанс, медийные произведения.

Избрание победителей состоится 27 мая, а 18 мая пройдет выставка проектов.

К.ЗАХАРИЕВА также отметила, что работы победителей будут отмечены семью первыми премиями, эквивалентными 2 тыс. долларов США, а остальные участники получат дипломы конкурса «Эйдос-2006/07».

Кроме этого, по ее словам, есть еще специальные призы от Посольства ФРГ в Украине – поездка на 12-й ART FORYM BERLIN-2007, и от Посольства Франции в Украине – поездка на Международную ярмарку актуального искусства FIAC-2007.

Как сказала К.ЗАХАРИЕВА, международный открытый конкурс визуальных искусств для молодых художников «Эйдос-2006/07» посвящен теме создания музея современного искусства, а также призван привлечь внимание широкой общественности к украинскому современному искусству и помочь творческой молодежи раскрыть свой потенциал и реализоваться в Украине и мире.

По ее словам, конкурс «Эйдос-2006/07» начался в сентябре 2006 года, а закончился 30 ноября 2006 г. На протяжении этого времени участники направляли концепции будущих, ранее непредставленных проектов интерпретаций музея современного искусства.

К.ЗАХАРИЕВА отметила, что за время проведения конкурса поступило 143 индивидуальных и групповых проектных заявок из различных регионов Украины, а также из Беларуси, России и Германии.

Конкурс проходит при организационной и методической поддержке Министерства культуры и туризма Украины и Представительства Европейской комиссии в Украине.