Печерскому филиалу агентства недвижимости «Благовест» исполнилось 10 лет

29 января исполнилось 10 лет со дня открытия Печерского филиала агентства недвижимости «Благовест» – одного из старейших филиалов компании.

За 10 лет Печерский филиал прошел долгий путь от небольшого отдела продаж, до одного из лучших отделений агентства. Были за это время и успехи и невзгоды. И если первые приносили радость, то вторые помогали стать крепче, подталкивали к работе над собой.

Этот юбилей это еще одно доказательство правильной стратегии и успешности развития компании.

Справка .Агентство недвижимости «Благовест» обладает сегодня наиболее обширной и ежедневно пополняемой базой данных объектов недвижимости в Киеве и пригороде. Практически неограниченный выбор вариантов позволяет нам предложить каждому нашему клиенту оптимальное для него решение по покупке, продаже либо аренде жилья или коммерческой недвижимости.

По итогам международного фестиваля-конкурса «Выбор года», агентство недвижимости «Благовест» второй год подряд признано лучшим агентством недвижимости в Украине.