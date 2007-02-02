Наивысший уровень онкозаболеваемости зарегистрирован на востоке и юге Украины, наименьший – на западе

Наивысший уровень заболеваемости онкологическими болезнями зарегистрирован в восточных и южных регионах Украины, а наименьший – в западных.

Об этом сообщил главный онколог Черниговской области Владимир ЗОТОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Самый высокий уровень заболеваемости отмечается в экономически развитых, промышленных регионах страны – на востоке и юге, средний уровень – в центральном регионе, и самый низкий – в западной Украине», – сказал В.ЗОТОВ.

В свою очередь, директор Департамента предоставления медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО отметила, что уровень заболеваемости онкологическими болезнями зависит от уровня загрязнения окружающей среды. «Чем выше уровень загрязнения, тем выше уровень заболеваний. В западном регионе нет химической, металлургической промышленности, поэтому и уровень заболеваемости там ниже», - пояснила она. Кроме того, подчеркнула Р.МОИСЕЕНКО, на уровень заболеваемости большое влияние оказывает образ жизни человека – курение и неправильное питание.

По словам главного онколога Минздрава Игоря ЩЕПОТИНА, исходя из причин заболеваний, Министерство здравоохранения делает акцент на профилактические меры. «Основная причина – состояние окружающей среды, на втором месте – неправильное питание, а далее – курение, употребление алкоголя и отсутствие физической нагрузки», - отметил он.

И.ЩЕПОТИН считает важным направлением профилактической деятельности разрушение негативного имиджа злокачественных образований. «У нас диагноз онкологического заболевания приравнивается к смертельному приговору. Даже в нашей стране в случае раннего обращения к специалистам и ранней диагностики рака более 50% больных выздоравливают, в то время как бытует противоположное мнение», - отметил специалист.

Справка УНИАН. В Украине ежегодно от онкологических заболеваний умирает почти 90 тысяч человек, из которых 35% - граждане трудоспособного возраста.

Онкопатология является причиной 15% смертности в Украине и уступает лишь сердечно-сосудистым заболеваниям.

В Украине ежегодно регистрируется более 150 тысяч новых случаев заболеваемости онкологическими болезнями. В онкологических медучреждениях на учете состоит более 800 тысяч больных.