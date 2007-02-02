Инициаторы референдума относительно освобождения Черновецкого не считают действующим отказ КГГА зарегистрировать инициативные группы

Инициаторы референдума относительно досрочного прекращения полномочий мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО не считают действующим отказ Киевской городской государственной администрации зарегистрировать инициативные группы.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, исполнительный директор политической партии “Велика Україна” Ирина САМАРИНА сообщила, что сегодня в 11:00 инициативная группа, наконец, получила официальный ответ от КГГА, в котором говорится, что документы, поданные на регистрацию, не отвечают требованиям закона “О всеукраинском и местных референдумах”. Настоящий документ подписан заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Владимиром ГОЛОВАЧЕМ, который, по убеждению инициаторов референдума, не является уполномоченным лицом, поскольку по закону о референдумах рассматривать такое обращение должен Киевский городской председатель.

В ответе из КГГА, в частности, отмечено, что “списки участников собрания, которое состоялось 23 декабря, содержат более 22 исправлений в данных об участниках собрания, что не дает возможности установить факт их участия в собрании”. В то же время, по словам И.САМАРИНОЙ, регистрационные ведомости в соответствии с законом заполняются непосредственно перед собранием, и не исключен “человеческий фактор”, допускались неточности. На каждое исправление, отметила она, был составлен акт, в котором была четко указана правильность написания фамилий и улиц.

Кроме того, И.САМАРИНА заявила, что в письме от КГГА нет окончательного ответа относительно регистрации инициативных групп, а указано лишь, что поданные документы не отвечают требованиям статей 16, 17 закона о референдумах.

Следовательно, инициаторы референдума заявляют, что основания, изложенные В.ГОЛОВАЧЕМ, не являются основаниями для отказа в регистрации инициативной группы по проведению референдума, и они не считают действующим этот ответ.

В свою очередь, один из инициаторов проведения референдума Владимир БОНДАРЕНКО сообщил, что срок для предоставления ответа КГГА истекает завтра в 24:00, и до этого времени инициативным группам должны быть выданы подписные листы. По его словам, если этого не случится, “то мы будем решать, что делать дальше”.

Как сообщал УНИАН, инициативная группа, образованная 23 декабря, была сформирована на собрании, которое состоялось при поддержке политической партии «Велика Україна», общественного объединения «Голос общины Киева», общественных организаций «Киев-3000», «Комитет по противодействию коррупции и организованной преступности», объединений депутатов Киева «Рада», «Пора».

На сегодня в Киеве созданы еще 5 инициативных групп по проведению референдума о недоверии Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Киевскому городскому совету V созыва. В частности, при поддержке БЮТ создана группа, в состав которой вошли 210 человек; при поддержке партии "Реформы и порядок" создана инициативная группа из 216 человек, две инициативные группы - при поддержке партии "Яблуко" (одна - 178 человек, вторая – до 100) и еще одна - 127 киевлян - при поддержке “Нашей Украины”.