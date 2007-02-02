Цена авиатоплива в Украине существенно не повышалась и не отличается от среднеевропейской - руководство «Днеправиа»

Средняя цена авиатоплива в Украине не отличается значительным образом от средней европейской цены. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель генерального директора Государственной авиакомпании «Днеправиа» Сергей ТКАЧЕНКО.

«Средняя цена не сильно отличается от цен за рубежом», - сказал он. В частности, по его данным, компания «КРЕБО» на сегодня во многие аэропорты отпускает топливо по цене 747 долл. за тонну. В то же время, как сообщил С.ТКАЧЕНКО, в аэропорту в Стамбуле можно приобрести топливо по цене несколько ниже - 677 долл. за тонну, но в той же Турции в Бурсе предлагается топливо по цене 945 долл. за тонну. «То есть, как вы видите, разбег цены в иностранных аэропортах достаточно большой, но цена, по которой на сегодняшний день отпускается топливо в «Борисполе» - 787 долл. - это последняя мне известная цена, она не сильно отличается от той средней цены, которую я указал», - отметил он.

При этом С.ТКАЧЕНКО подчеркнул, что ему трудно сказать, какую новую цену с февраля выставили «Кребо-Авиасервис» и «ЛУК-Авиа Ойл», однако «она не может существенно отличаться от средней рыночной цены». По его мнению, если в феврале повышение и есть, то оно закономерно и обусловлено условиями рынка. «Топливно-заправочные компании не могут сильно повысить свою цену, так как в таком случае можно приобретать топливо в другом месте, и с другой стороны, они не могут работать себе в убыток. В любом случае они будут работать в рамках цены, которую диктует рынок в Украине», - сказал он.

Как подчеркнул представитель «Днеправиа», кризиса по авиатопливу в Украине нет: «По крайней мере, те поставщики, которые поставляют топливо «Днеправиа», сказали, что переработка на заводах идет, и у компании проблемы с топливом не будет».

По данным С.ТКАЧЕНКО, на сегодня «Днеправиа» в основном получает топливо у «ТНК-ВР Коммерс».

Он также отметил, что ему не известны причины, по которым компании «АэроСвит» и «МАУ» заявляют о проблемах и о таком значительном повышении. «В ноябре резких колебаний цены топлива не было», - заявил С.ТКАЧЕНКО. Более того, по его данным, «на сегодня цена на авиационное топливо в Днепропетровске несколько выше, чем цена в «Борисполе»», в частности, это связано с более низкими объемами закупки в Днепропетровске.

«За последнее время цена на авиатопливо изменилась незначительно - меньше 10%, о 40% речь не идет», - отметил С.ТКАЧЕНКО.

Он также заявил, что, насколько ему известно, «другие компании не чувствуют себя ущемленными по этому поводу. Думаю, у них такое же состояние, как и у «Днеправиа». Как сообщил С.ТКАЧЕНКО, компания не планирует отменять ни регулярные, ни чартерные рейсы.

Эксперт высказал мнение, что «колебание цены на нефть и топливо не будет существенно значительным буквально в течение полугода».

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2006 г. две компании - ЗАО СП "КРЕБО" и ООО "ЛУК-Авиа Ойл", которые проводят заправку самолетов в аэропорту «Борисполь», сообщили авиакомпаниям "АэроСвит" и "Международные Авиалинии Украины" о повышении с конца ноября - начала декабря цен на авиатопливо на 20-25%. Авиакомпании сочли это "противоречащим тенденции снижения стоимости нефти и нефтепродуктов на мировом рынке".

30 января 2007 г. ведущие авиаперевозчики, базирующиеся в аэропорту «Борисполь», в частности, "АэроСвит", "МАУ", заявили о возможном прекращении полетов во всех направлениях в феврале. Причиной своих действий компании называют необоснованное повышение цен на топливо на 20%, а также требования компаний-заправщиков включить в стоимость топлива 20% НДС. Таким образом, по их данным, цены вырастут на 40%, по сравнению с ценами до ноября.

Кабинет Министров Украины 31 января на своем заседании поручил Министерству топлива и энергетики и Антимонопольному комитету предпринять меры для обеспечения топливом авиакомпаний.

1 февраля конфликт с авиатопливом был временно урегулирован до понедельника, 5 февраля, включительно. Компании договорились о ценах на авиатопливо, соответствующим уровню 2006 г. В понедельник, 5 февраля, переговоры продолжатся.

Справка УНИАН. Монополисты по поставке авиатоплива в ГМА «Борисполь» - ЗАО СП "КРЕБО" и ООО "ЛУК-Авиа Ойл".