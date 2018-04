До официального объявления осталось 7 дней! Европейская поп-звезда GODO’ на “Евровиденье 2007” от Украины”.

Уважаемые Дамы и Господа! Представляем Вашему вниманию любимца монархов и светского общества Европы, одного из ярчайших представителей оперных и эстрадных звезд современности, дарующего изобилие и любовь… Mr.GODO`.

Вера, Надежда, Любовь – воистину Щедрый Дар БОГА! Именно эти три истины являются музами человечества, творить с которыми Великое Благо! Так будьте БЛАГОСЛОВЕННЫ Верой, Надеждой, Любовью…

Автобиография

GODO’ - тенор. Год рождения 1974, Днепропетровск (Украина). Свою профессиональную творческую деятельность начинает с 1996 года. В этом же году поступает в Национальную Музыкальную Академию Украины им. П.И.Чайковского на вокальный факультет, класс профессора В.И.Тимохина.

Будучи студентом, принимает активное участие в международных музыкальных проектах:

- мюзикл “West Side Story” L.Bernstain (Toni), Украина, Киев - США, Сан. Франциско (1999-2001), постановка Rodger MaccMerrin, дирижер Ian Polster;

- фестиваль I.S.Bach – (Украина, Киев – Швейцария, Базель).

По окончании обучения, в 2000 году заключает контракт с международной оперной компанией “Concerlirica” (г. Сантандэр, Испания).

Обучаясь в Испании, в период с 2000 по 2005 год оканчивает высшую школу вокала “Bel canto” в музыкальной академии им. Франциска Виньяса при оперном театре Лисеу (Барселона, Испания), а также высшую школу эстрадно-джазового вокала им. Радо (Сантандэр, Испания). Обучался у величайших мастеров современности: маэстро Jose Sempere; маэстро Eduardo Gimenez; маэстро Jaime Arragal; маэстро Montserrat Cabalie; маэстро Raina Kabaivanska; маэстро Placido Domingo.

В период обучения в Испании участвует в международных оперных фестивалях, исполняя партии главных персонажей в операх:

“La Traviata” (Alfredo), “Rigoletto” (Duca di Mantova) - D.Verdi; “Lucia di Lammermoor” (Edgardo) - G.Donizetti; “Madam Batterfly” (Pinkerton), “La Boheme” (Rodolfo), “Toska” (Cavaradossi) - Dg.Puccini; “Cavalleria Rusticana” (Turridu) - P.Mascagni; в мюзикле “West Side Story” L.Bernstain (Toni).

С 2000-2005 год GODO’ выступает в театрах Мигеля дэ Сервантэса (Малага, Испания), Лисеу (Барселона, Испания), Реал опера (Мадрид, Испания), Конгресс-холл (Саламанка, Испания), концерт-холл Альказар (Толедо, Испания), театр Ховеяннос (Хихон, Испания) с величайшими оперными исполнителями Хосэ Сэмпэрэ, Карлос Альварэс, Кристиной Обрегон и другими. Покоряет публику неаполитанского, флорентийского, венецианского, мюнхенского, дублинского, парижского театров, а также Карнеги Холл (Нью-Йорк, США).

В 2003 году, мистер GODO’, выступая при королевском дворе в Мадриде, был награжден королевой Софией и королем Хуан Карлосом серебряным королевским кубком ручной работы толедских мастеров.

Титулы мистера GODO’: лауреат международных конкурсов вокалистов. Признан лучшим голосом классической музыки в Испании 2004-2005 г.

Мистер GODO’ свободно владеет языками: испанским, итальянским, русским, украинским.

Репертуар классической музыки GODO’:

Оперные партии:

“La Traviata” (Alfredo), “Rigoletto” (Duca) - D.Verdi; “Lucia di Lammermoor” (Edgardo) - G.Donizetti; “Madam Batterfly” (Pinkerton), “La Boheme” (Rodolfo), “Toska” (Cavaradossi) - Dg.Puccini; “Cavalleria Rusticana” (Turridu) - P.Mascagni; “Kaschey Bessmertniy” (Kaschey) - N.Rimskiy-Korsakov; “Mavra” (Gusar) - I.Stravinsky; “West Side Story” (Toni) - L. Bernstain.

Камерные произведения:

“Creacion” - I.Haidn; “Mission” - F.Hendel; “Carmina burana” - C.Orff; “Reguiem” - D.Verdi; “Reguiem” - W.A.Mozart.

В репертуаре мистера GODO’ есть также английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский и украинский песенно-романсовый и оперные блоки, всемирно известные хиты.

В 2005 году мистер GODO’ заключив продюсерский контракт с музыкальной компанией “Nastia Music” (Украина, Киев), начинает работу по созданию своего сольного эстрадного проекта. В сентябре 2006 года эта работа была завершена.

Эстрадный проект GODO’:

Произведения эстрадного проекта мистера GODO’ – это новый, не имеющий аналогов эстрадно-лирический стиль, в сочетании с непревзойденной, изящной классикой.

Репертуар эстрадного альбома GODO’ под названием IL DONO DELLA VITA (Дар жизни):

Название песни Композитор и автор слов

GIÀ DA PRIMA (Aliano Frediani-Monica Cidale)

IL DONO DELLA VITA (Aliano Frediani)

DOLCE INCANTO (Aliano Frediani)

ADESSO HAI BISOGNO DI ME (Aliano Frediani)

SOGNO (Aliano Frediani)

ASCOLTA IL MARE дуэт с Veronica Ventavoli (Aliano Frediani-Monica Cidale)

ATTRAVERSO GLI OCCHI TUOI (Aliano Frediani)

QUELLO CHE L`AMORE FA` (Aliano Frediani)

NON È (Aliano Frediani-Monica Cidale)

E ANCORA TU LO SAI (Aliano Frediani)

PAROLE D`AMORE (Aliano Frediani)

LA FORZA DEL SILENZIO (Aliano Frediani-Monica Cidale)

NON È в Композитор: Aliano Frediani.

Автор слов: Aliano Frediani, Monica Cidale.

Аранжировка и запись голоса: Pierpaolo Guerrini

Pierpaolo Guerrini – всемирно известный мульти инструменталист, вокалист, композитор и аранжировщик. Делает аранжировки и запись голоса для Andrea Bocelli, “Gipsy King”, Eros Ramazzotti, Zucchero, Veronica Ventavoli. Является композитором всемирно известных хитов “Cantico”, “Melodrama”, “Sogno” (Andrea Bocelli). Работает с компаниями “Universal Music”, “Sugar Music”, “Sony Music”, “BMG Sony Music”, “DECCA”, “Dolce Gramophone”, “Nastia Music”.

Студия звукозаписи альбома GODO’: запись эстрадного альбома мистера GODO’ производилась на студии “Centauro” (Italy), на которой записываются всемирно известные звезды классической и эстрадной музыки Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti и другие. В течении последних шести лет, было выпущено и распродано более пятидесяти миллионов дисков Andrea Bocelli, записанных на студии “Centauro”. При этом сингл “Sogno” Andrea Bocelli, также записанный на этой студии, был распродан по всему миру десятимиллионным тиражом.

Германская дистрибьюторская компания, вместе с которой Andrea Bocelli получил мировое признание, заключила контракт с мистером GODO’ во время музыкального фестиваля в Каннах, Франция 2006 год.

В мае 2006 года в Италии, вышел сингл мистера GODO’, “Ascolta il mare”, - дистрибьютор Universal Music Italy. Эта песня-дуэт была записана вместе с победительницей “Sanremo 2005”, звездой итальянской эстрады, Veronica Ventavoli. В октябре 2006 года дистрибьюторская компания мистера GODO’ на территории Германии, Италии, Швейцарии, Австрии, а также других стран Европы, выпускает Maxi-CD с синглом “NON È”, а в ноябре 2006 года выходит сольный эстрадный альбом GODO’, "IL DONO DELLA VITA”.

В создании альбома GODO’ принимали участие:

- Composer and author of the words: Aliano Frediani.

- Author of the words: Monica Cidale (NON È, GIÀ DA PRIMA, ASCOLTA IL MARE, LA FORZA DEL SILENZIO).

- Arrangement and the record of the voice of the album: Studio Centauro (S.Pietro Belvedere, Italy) - Pierpaolo Guerrini.

- Mixed and Editing: Pierpaolo Guerrini.

- Veronica Ventavoli (ASCOLTA IL MARE duet with GODO’).

- Chorus Gregorian: GODO’ (IL DONO DELLA VITA).

- Soprano: Gianna Queni (IL DONO DELLA VITA).

- Chorus: Angela Rosa Sciarra, Libera Santamaria, Piero and Giovanna Del Monte: (E ANCORA TU LO SAI, LA FORZA DEL SILENZIO).

- Pianoforte and Keyboard: Pierpaolo Guerrini (all Tracks).

- E.Guitars and Acustic Guitars: Marco Baracchino (all Tracks).

- E.Bass: Pietro Bertilorenzi (ADESSO HAI BISOGNO DI ME, ATTRAVERSO GLI OCCHI TUOI, PAROLE D`AMORE, E ANCORA TU LO SAI).

версия на английском языке (Aliano Frediani)

.

GODO’ благодарит:

В первую очередь хочу поблагодарить Господа Бога за Его Великий Дар, Дар Жизни!

Благодарю Господа Бога за неисчерпаемое вдохновение, посланное мне и моему творческому коллективу во время создания этого альбома.

Благодарю моих дорогих родителей, моих прекрасных ангелочков сына Алексея, дочь Дарью, мою любимую и мудрую супругу Татьяну, мою родную сестру Наталью, тещу Ларису Заровную.

Благодарю Aliano Frediani, моего друга, композитора, который написал прекрасные песни для этого альбома, а также его супругу Татьяну Кузину.

Благодарю Pierpaolo Guerrini, моего друга, который сделал аранжировку для всех песен этого альбома, его супругу Rosanna Sciarra, а также весь творческий коллектив его студии звукозаписи Centauro, на которой была произведена запись.

Благодарю моих прекрасных преподавателей и друзей: Александра Дьяченко, Аллу Павлову и Константина Викулкина.

Благодарю музыкантов и исполнителей, которые помогали мне создавать этот альбом за их творческий подход и профессионализм.

Благодарю моих близких и верных друзей за их поддержку и любовь.

Благодарю моих фанатов, за искреннюю любовь к моему творчеству и теплоту наших встреч. Я люблю Вас.

Благодарю Wolfgang Eisele и Helmuth Schmidt, а также весь творческий коллектив компании Siebenpunkt Verlags GmbH / Mint Records.

Особую благодарность выражаю Геннадию Заровному - своему другу, брату и продюсеру, а также его очаровательной супруге Юлии.

Благодарю мою музыкальную продюсерскую компанию Nastia Music, президентом которой является Геннадий Заровный.