Правозащитники заявляют о появлении новой схемы ”рейдерских атак”, опасной для банков
Председатель правления международной правозащитной организации "Международная лига защиты прав граждан" Эдуард БАГИРОВ заявляет, что появилась новая схема "рейдерских атак", опасная для деятельности банков.
Председатель правления международной правозащитной организации "Международная лига защиты прав граждан" Эдуард БАГИРОВ заявляет, что появилась новая схема "рейдерских атак", опасная для деятельности банков.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
По словам Э.БАГИРОВА, особенностью и большой угрозой этой схемы для банков являются попытки отдельных клиентов финансового учреждения с помощью судебных решений завладеть частью банковских средств.
Как объяснил правозащитник, клиент банка (законно или незаконно) получает от должностного лица органов внутренних дел, налоговой милиции, СБУ, прокуратуры или судьи постановление о прекращения всех расходных операций по собственному счету. После получения соответствующего постановления, согласно требованиям закона, банк обязан прекратить финансовые операции по счету этого клиента.
Впоследствии, продолжил Э.БАГИРОВ, клиент обращается в хозяйственный суд с исковым заявлением о возобновлении расходных операций по собственному счету и возмещении ущерба, что обосновывается общей ценой предоставленных истцом хозяйственных документов. И, таким образом, отметил Э.БАГИРОВ, клиент получает решение хозяйственного суда о взыскании с банка значительной суммы средств как возмещение ущерба.
По словам Э.БАГИРОВА, в такой ситуации сегодня оказался акционерный банк "Старокиевский банк", руководитель которого по этому вопросу обратился в "Международную лигу защиты прав граждан".
Как отметил Э.БАГИРОВ, банк обжаловал в апелляционном порядке соответствующее решение, которое вынес в интересах одного из его юридических клиентов Хозяйственный суд г. Киева, в результате чего оно было отменено. Впрочем, "клиент-рейдер" с ним не согласился и подал кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд Украины, сказал Э.БАГИРОВ.
В то же время сообщил Э.БАГИРОВ, по имеющейся у него информации, с такой схемой получения компенсаций уже столкнулся не один украинский банк, что может в дальнейшем, без соответствующего реагирования со стороны государства, создать угрозу финансовой безопасности Украины.