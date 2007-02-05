Бахматюк не является акционером шести западноукраинских облгазов – глава набсовета ”Закарпатгаза”

Бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег БАХМАТЮК не является акционером шести ОАО по газоснабжению и газификации (облгазы) - “Закарпатгаза”, “Львовгаза”, “Ивано-Франковскгаза”, “Черновцыгаза”, “Черниговгаза” и “Волыньгаза”.

Об этом заявил председатель наблюдательного совета ОАО "Закарпатгаз" Любомир ШЕРШУН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"БАХМАТЮК не является акционером шести облгазов", – сказал Л.ШЕРШУН.

При этон он добавил, что "ни прямо, ни опосредованно он (О.БАХМАТЮК – УНИАН) не владеет акциями шести облгазов".

Как сообщал УНИАН, 30 января председатель Главного контрольно-ревизионного управления Украины Петр АНДРЕЕВ сообщил, что Генеральная прокуратура по материалам проверок ГлавКРУ возбудила 9 уголовных дел по фактам нарушений, выявленных в НАК «Нафтогаз Украина».

26 января российское издание «Деловая газета» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что Генеральная прокуратура Украины направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой объявить в розыск гражданина Украины О.БАХМАТЮКА. Как писало издание, запрос украинской стороны направлен Генпрокуратуре РФ в связи с уклонением О.БАХМАТЮКА от участия в следственных мероприятиях, проводимых Генпрокуратурой Украины и УБОП МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах).

По информации украинских СМИ, в конце 2006 года близкие к О.БАХМАТЮКУ структуры приобрели контрольные пакеты акций "Волыньгаза", "Закарпатгаза", "Львовгаза", "Ивано-Франковскгаза", "Черновцыгаза" и "Черниговгаза" у бывшего народного депутата Игоря ЕРЕМЕЕВА.

Генпрокуратура Украины расследовала уголовное дело о присвоении 410 млн. грн. средств ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» должностными лицами и акционерами ОАО «Ивано-Франковскгаз», ОАО «Львовгаз», ОАО «Закарпатгаз», ОАО «Черновцыгаз», ОАО «Волыньгаз», ПП «Промстройдеталь», ООО «СБ-Индустрия», ООО «Стройпрофсервис» и ООО «Станиславская торговая компания» в ноябре 2005 – марте 2006 года.

Прокуратура Закарпатской области 7 декабря 2006 года в рамках расследования уголовного дела провела выемку документов в помещении ОАО «Закарпатгаз».

В свою очередь, по информации СМИ, О.БАХМАТЮК и Л.ШЕРШУН вместе выступают как основатели или руководители следующих компаний: ЗАО "Страховая компания "Укринстрах”, ООО "Прикарпатская финансовая компания", ЗАО "Авангард", ОАО “Ивано-Франковскгаз”, кожевенное предприятие “Свитанок” (Львов). Л.ШЕРШУН занимал должность директора ЗАО “Страховая компания “Укринстрах”, основателем которой является О.БАХМАТЮК.

Л.ШЕРШУН и О.БАХМАТЮК являются основателями ООО “Прикарпатская правовая компания”, которым владеет ОАО “Ролюкс”, контролирующее 17% ОАО “Львовгаз”, 19% ОАО “Волиньгаз”, 13% ОАО “Закарпатгаз”.

Л.ШЕРШУН занимал должность руководителя ООО “Инвест-Сервис”, которому принадлежит 99,9% ООО “Банк “Финансовая инициатива”.

410 млн. грн., которые были выделены на газификацию областей западной Украины, были перечислены на счета этого банка.

100% ООО “Инвест-Сервис” принадлежат ООО “ТМ Фаворит” (сеть супермаркетов в Ивано-Франковске), которое в свою очередь контролируется на 99% “Станиславской торговой компанией”. Основателем и ООО “ТМ Фаворит”, и ООО “Станиславска торговая компания” является непосредственно О.БАХМАТЮК.

Справка УНИАН. О.БАХМАТЮК занимал должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» с 25 июля 2006 г. По 16 января 2007 г. курировал вопросы управления имуществом и корпоративными правами госкомпании. С 15 ноября 2005 г. и вплоть до назначения заместителем председателя правления он занимал должность начальника управления экспертной оценки и корпоративного финансирования «Нафтогаза Украины».

До назначения в НАК О.БАХМАТЮК с января 2004 г. по ноябрь 2005 г. работал председателем ООО «Станиславская торговая компания» (г.Ивано-Франковск).