Депутаты фракции БЮТ Винницкого горсовета просят Тимошенко навести порядок в партийных рядах

Депутаты фракции БЮТ в Винницком городском совете просят Юлию ТИМОШЕНКО навести порядок в партийных рядах, в частности, в Винницкой организации.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отметив, что направили соответствующее открытое письмо на имя лидера БЮТ.

По словам председателя фракции БЮТ в Винницком горсовете Виктора КРИВИЦКОГО, они уже больше года «пробуют прорвать информационную блокаду вокруг своего лидера», поскольку считают, что она может очистить их фракцию. Как отметил В.КРИВИЦКИЙ, на выборах в городской совет депутатские мандаты от БЮТ получили 27 человек, хотя из-за того, что отдельные представители фракции лоббировали свои интересы, они были исключены из фракции. В свою очередь двое исключенных, вопреки законодательству, создали в горсовете свою фракцию БЮТ, переманив в нее еще пять депутатов из существующей фракции. По убеждению участников пресс-конференции, именно из-за того, что исключенные из фракции «заручились мощным лобби в руководстве партии», не возможно донести до Ю.ТИМОШЕНКО положение вещей, которое существует в Винницкой организации партии «Батькивщина».

«По-видимому, в окружении Юлии Владимировны и в самом деле есть люди, которые скрывают от нее эту неприятную информацию. Мы не верим, что, владея этими данными, Юлия Владимировна сидела бы сложа руки», - сказал В.КРИВИЦКИЙ.

Сегодня же депутаты фракции БЮТ в Винницком горсовете собираются поехать в центральный офис блока в Киеве, чтобы лично встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО и проинформировать ее о состоянии дел в организации, поскольку также не исключают, что подобная ситуация может возникнуть и в других региональных организациях партии.