Певец Godo является одним из претендентов на участие в “Евровидении-2007” от Украины

Одним из претендентов на участие в международном конкурсе “Евровидение-2007” от Украины является певец Юрий ЛУКЬЯНЕНКО (творческий псевдоним Godo).

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН продюсер певца, президент компании “Nastia Music” Геннадий ЗАМОВНЫЙ.

По его словам, Godo уже подал заявку на участие в конкурсе.

Продюсер певца отметил, что на отборочном этапе международного конкурса, который проводит Первый национальный телеканал, Ю.ЛУКЬЯНЕНКО представит песню на итальянском языке. По словам продюсера, есть еще много песен из нового англоязычного альбома певца, которые можно предложить на “Евровидение”.

Сам Ю.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что хочет достойно представить Украину на конкурсе “Евровидения”.

Объясняя свой псевдоним, Ю.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что Godo в переводе с языка готов, которого уже не существует, означает “тот, что дарит достаток и любовь”. “То есть человек, который излучал человеческое тепло, его называли годо”, - сказал певец.

Godo родился в Украине, творческую деятельность начал с 1996 года. Окончил вокальный факультет Национальной музыкальной академии Украины им. П.Чайковского.

С 2000 по 2005 г. учился в Испании, окончил высшую школу вокала “Bel canto” в музыкальной академии им. Франциска Виньяса при оперном театре Лисеу в Барселоне.

Певец является лауреатом международных конкурсов вокалистов, он признан лучшим голосом классической музыки в Испании в 2004-2005 годах.

Справка УНИАН. Евровидение - это телевизионная сеть, которая объединяет теле- и радиокомпании стран Европы с помощью Европейского Вещательного Союза - ЕВС (учрежден 2 февраля 1950 года по инициативе 23 общественных телерадиокомпаний стран Западной Европы). В настоящее время в него входят 66 действительных членов из 79 стран. Высшим органом ЕВС является Генеральная Ассамблея, которую созывают раз в год.

В середине пятидесятых годов XX столетия члены Европейского Вещательного Союза решили создать общеевропейское шоу, которое способствовало бы культурному объединению Европы. В качестве такого мероприятия в январе 1955 года в Монако генеральный директор Швейцарского телевидения Марсел Беценон предложил международный конкурс песни - наподобие фестиваля в Сан-Ремо. Идея получила поддержку на Генеральной Ассамблее ЕВС в Риме 19 октября 1955 года. Цель конкурса - определить лучшую песню Европы.

Первый конкурс Евровидения состоялся в 1956 году в Лугано (Швейцария).

На 49-м конкурсе Евровидения победила представительница Украины РУСЛАНА с песней «Дикие танцы». 50-й, юбилейный, конкурс Евровидения прошел в Киеве.

В прошлом году Украину на конкурсе представляла певица Тина КАРОЛЬ.

В этом году конкурс состоится 10-12 мая в городе Хельсинки (Финляндия).