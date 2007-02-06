Наибольший рейтинг доверия населения имеет Янукович - исследование центра “София”

В пятерке политиков, которым больше всего доверяет население Украины, первое место занимает премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования “Общество и власть в начале 2007 года”, проведенного Центром социальных исследований “София” с 19 по 26 января в 2007 г., которые были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Согласно этим результатам, В.ЯНУКОВИЧУ „полностью доверяют” 22,4% респондентов „в основном доверяют” – 26,9%, “совсем не доверяют” - 29,0%, “в основном не доверяют” - 17,2%.

Согласно данному опросу, кроме В.ЯНУКОВИЧА, в пятерку лидеров также входят Юлия ТИМОШЕНКО (соответственно - 16,2%; 20,9% до 38,9%; 19,1%), Виктор ЮЩЕНКО (10%; 24,7% до 36,3%; 25,8%), Владимир ЛИТВИН (6%; 29,5% к 24,2%27,9%) и Юрий ЛУЦЕНКО (10,2%; 24,1% до 30,1%; 21,9%).

При этом организаторы исследования подчеркивают, что В.ЯНУКОВИЧ – единственный политик, который имеет положительное сальдо симпатиков и антипатиков (соответственно. 49,3 и 46,2%). Также они частично объясняют высокий уровень доверия к В.ЯНУКОВИЧУ высоким спросом граждан на стабильность. Так, по мнению 55,0% респондентов, сейчас украинское общество больше всего нуждается в стабильности.

Также авторы исследования считают, что в оценке работы правительства В.ЯНУКОВИЧА доминируют положительные или нейтральные показатели. В частности, по словам представителя ЦСИ “София” Александра ЛЕВЦУНА, таких респондентов около 54%. По цифрам голоса распределились: “скорее положительно” - 21,7%; “трудно сказать наверно - отчасти положительно, отчасти негативно” - 32,3%; “скорее негативно” - 24,6%; “еще рано давать оценку работе правительства” - 17,7%; “не знаю”, или отказались отвечать - 3,7%.

Что касается политических приверженностей населения, то в случае, если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, согласно исследованию, были бы получены следующие результаты: Партия регионов – 29,9%; ВО “Батькивщина” – 18,2%; партия “Наша Украина” – 7,9%; КПУ – 3,7%; СПУ – 2,4%. Остальные предложенные в списке партии получили бы еще меньший результат.

Если бы же речь шла о президентских выборах в следующее воскресенье, то, как демонстрирует исследование, голоса за кандидатов, включенных в один бюллетень, распределились бы следующим образом: В.ЯНУКОВИЧ – 32,5%; Ю.ТИМОШЕНКО – 19,3%; В.ЮЩЕНКО – 11,1%; Петр СИМОНЕНКО – 3,7%; В.ЛИТВИН – 2,6%; Ю.ЛУЦЕНКО – 2,4%; Александр МОРОЗ – 2,1%; Наталья ВИТРЕНКО – 1,6%; другой кандидат – 3,1%; против всех – 5,4%; затрудняюсь ответить – 8%; не принимал бы участия в выборах – 8,2%.

В то же время в паре кандидатов В.ЯНУКОВИЧ - Ю.ТИМОШЕНКО за первого проголосовали бы 41,9%, а за вторую – 31,1% (12% - против всех, 5,9% - затрудняюсь ответить, 9,1% - не принимал бы участие в выборах).

В паре же В.ЯНУКОВИЧ - В.ЮЩЕНКО за первый проголосовало бы 42,1%, за второго – 23,8% (18,1% - против всех, 6,7% - затрудняюсь ответить, 9,3% - не принимал бы участия в выборах).

В паре Ю.ТИМОШЕНКО - В.ЮЩЕНКО за первую проголосовали бы 29,7%, за второго – 17% (32,4% - против всех, 9,8 – затрудняюсь ответить, 11,1 – не принимал бы участия в выборах).

В целом было опрошено 2025 респондентов. Выборка опроса по полу, возрасту, региону проживания и типу поселения представляет население Украины в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса – стандартизированное интервью („тет-а-тет ”) по месту жительства респондента (на дому). Опрос проводился во всех областях Украины, АР Крым, Киеве и Севастополе (в целом в 132 населенных пунктах). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.