Шолох будет пытаться сделать радио “Континент” таким, как оно было 3 года тому назад

Директор радио “Континент” Сергей ШОЛОХ будет пытаться сделать радио таким, как оно было 3 года тому назад.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам С.ШОЛОХА, он очень рад, что появилась возможность возобновить работу радио.

Он также отметил, что за последние 3 года - со времени закрытия радио “Континент” - в Украине произошли значительные изменения к лучшему. В частности, по словам С.ШОЛОХА, существенно улучшилась ситуация со свободой слова.

Говоря о процессе возобновления деятельности радиостанции, ее директор рассказал, что была подана заявка на участие в конкурсе на выделение частоты, и “Континент” победил. С.ШОЛОХ считает, что это было нетрудно, поскольку “Континент” и его программы хорошо знали, и помнят до сих пор. Он добавил, что обновленный “Континент” вышел в эфир 24 августа.

Рассказывая о планах на будущее, С.ШОЛОХ отметил, что планирует максимально возобновить радиостанцию в ее прежнем виде. Вместе с тем, он добавил, что “будут много авторских программ, новостей, репортажей”.

Справка УНИАН. Впервые радио „Континент” начало вещание в 1996 году, предложив украинскому слушателю „микс” из джаза, классической и духовной музыки и ретрансляции программ радио Би-Би-Си. Вещание радио „Континент” было запрещено в марте 2004 года после начала ретрансляции программ радио “Свобода”.