В Киеве презентовано издание “Верховна Рада України V скликання в обличчях (фракції, комітети, комісії)”

Сегодня в агентстве УНИАН прошла презентация издания “Верховна Рада України V скликання в обличчях (фракції, комітети, комісії)”.

Как передает корреспондент УНИАН, издание тиражом 2 тыс. экземпляров является совместным проектом общественных организаций “Бюро перспективных исследований и инициатив”, “Лаборатории социального анализа Ф4” и Комитета избирателей Украины.

В издании представлены фотографии всех нынешних народных депутатов Украины по состоянию на 12 февраля 2007 года, составы фракций, комитетов, комиссий, даты рождения депутатов, телефоны и другая дополнительная информация.

Как отметила председатель “Бюро перспективных исследований и инициатив” Юлия СИНЯВСКАЯ, это уже второе издание, которое полнее, и потребность в котором вызвана тем, что состав Верховной Рады претерпел существенные изменения.

Во вторник, 20 февраля, издание будет презентовано народным депутатам в Верховной Раде. Оно также будет распространяться во всех центральных органах власти, дипломатических представительствах. “Поскольку мы являемся на сегодняшний день единственными, кто публикует в таком формате фотографии народных депутатов, должности, личную информацию о них, то, естественно, книга пользуется большой популярностью”, - отметила Ю.СИНЯВСКАЯ.

Она добавила, что не предусматривается издавать такой сборник для избирателей. В то же время Ю.СИНЯВСКАЯ отметила, что авторы проекта готовы рассмотреть варианты, если любой из органов власти заявит о своем желании спонсировать это издание для распространения среди избирателей.

Она также сообщила, что авторы проекта работают над реализацией идеи сделать подобные издания депутатов Киевсовета и Киевского облсовета.

Председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ в свою очередь отметил, что цель издания заключается в том, чтобы Верховная Рада стала прозрачным, подотчетным избирателям, системно работающим представительским органом власти.