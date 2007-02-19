“Европейская платформа” намерена через КС добиваться отмены норм бюджета, снижающих уровень соцобеспечения граждан – Катеринчук

Политическое движение “Европейская платформа” намерено обратиться в Конституционный суд с представлением об отмене норм государственного бюджета, снижающих уровень социального обеспечения граждан.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат, лидер политического движения “Европейская платформа” Николай КАТЕРИНЧУК.

По его словам, неконституционной, в частности, является отмена льготных пенсий для научных работников и педагогов, уменьшение ветеранам войны и жертвам нацистских преследований размера ежегодной разовой денежной помощи с 1161 грн. до 55 грн. и с 3870 грн. до 450 грн., запрет выхода на досрочную пенсию за полтора года до пенсии в случае наличия достаточного трудового стажа и т.д.

Как сказал Н.КАТЕРИНЧУК, «мы подготовили соответствующее конституционное представление, где просим Конституционный суд Украины упразднить неконституционные положения государственного бюджета на 2007 год. Кроме того, мы просим Конституционный суд, учитывая актуальность и остроту этого вопроса, рассмотреть это конституционное представление как безотлагательное”.

Лидер “Европейской платформы” убежден, что удастся найти необходимые 45 подписей для поддержки этого представления.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Н.КАТЕРИНЧУК в Виннице заявил, что считает 15 статей госбюджета на 2007 год ухудшающими положение населения Украины и планирует обжаловать их в Конституционном суде. Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что это в первую очередь касается социальных льгот и социальной нагрузки.