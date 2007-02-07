Компания «Евроиндекс» в 2007 году впервые планирует провести выставку спортивных товаров и профессиональный IT-Саммит

Компания «Евроиндекс» в 2007 году впервые планирует провести 1-ый профессиональный IT-Саммит «Диалог языком бизнеса» и Национальную выставку спортивных товаров и услуг GO!Sport. Об этом сообщил президент «Евроиндекс» Валерий ПЕКАР на пресс-конференции в УНИАН в среду.

По его информации, 1-й профессиональный ІТ-Саммит «Диалог языком бизнеса» объединит три аудитории с разными взглядами и интересами - IT-директоров (CIO), управляющих директоров (CEO) и финансовых директоров (CFO) - с целью внедрения и полноценного использования информационных систем на предприятиях Украины. Ознакомиться с новейшими технологиями, разработками и комплексными решениями участники ІТ-Саммита смогут, осмотрев экспозиции выставок ENTEREX - информационные технологии для бизнеса и EXPOTEL - телекоммуникации для бизнеса, которые пройдут одновременно.

В.ПЕКАР отметил, что Национальная выставка спортивных товаров и услуг GO!Sport состоится под эгидой Ассоциации «Спортивная индустрия Украины» при поддержке компании «Спорт Коммьюникейшн Групп» и организатора выставки ispo Россия. Среди ее тематических направлений - sport fashion, фитнесс, outdoor, авто/мото/вело, зимние, водные, командные виды спорта и спортивные сооружения.

Также будет расширена новыми направлениями тематика международной специализированной выставки «Насосы. Компрессоры. Арматура. Теплооборудование»: гидравлика, пневматика и теплооборудование пополнят спектр предложений для переоснастки украинских промышленных и коммунальных предприятий.

Дальнейшее развитие получил и проект «Здоровая нация 2007», который объединит четыре специализированы выставки:

«Здоровая нация. Здоровье женщины и ребенка» - лечебно-диагностическое оборудование и фармакологические препараты, которые применяются в педиатрии, акушерстве, гинекологии и неонатологии;

«Здоровая нация. Диагностика» - современное лечебно-диагностическое, лабораторное оборудование и материалы;

«Здоровая нация. Кардиология. Кардиохирургия» - лечебно-диагностическое оборудование, инструментарий и фармакологические препараты, которые применяются в кардиологии и кардиохирургии;

«Здоровая нация. Скорая и неотложная помощь» - медицинское оборудование, техника и фармакологические препараты, которые применяются при предоставлении медицинской помощи больным на догоспитальном этапе.