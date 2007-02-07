Депутаты Блока Черновецкого бесплатно получили почти 50 га столичной земли – “Голос громади Києва”

За время своей работы в Киевском городском совете депутаты Блока Леонида Черновецкого получили для себя и своих партнеров свыше 48,5 га столичной земли.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель общественного объединения «Голос громади Києва» Владимир БОНДАРЕНКО.

Согласно данным объединения, которые работали с решениями Киевсовета, немногим меньше Блока Черновецкого получил “Гражданский актив Киева” – 45,7 га, из которых, как известно, около 30 га отведено под проект общественной организации “Стритрейсинг”, почетным президентом которой является депутат Александр ПАБАТ.

Кроме того, по данным “Голоса громади Києва”, депутатской группе «Единство», куда вошли бівшие члены фракции БЮТ, выделено около 22 га, фракции Народного блока Литвина – около 17 га, 7 га – представителям Партии регионов.

Оппозиция, по информации В.БОНДАРЕНКО, также получила земельные наделы, но они значительно меньше, в частности, представители фракции “Наша Украина” получили с момента работы Киевсовета нынешнего созыва 2,5 га столичной земли.

“Только по скромным подсчетам “Голоса громади Києва”, депутаты промерского большинства и их бизнесовые и политические партнеры за четыре месяца деятельности распределили между собой свіше 142 га или 22% выделенной киевской земли. Присвоение еще 24 га закончится 8 февраля”, - сказал он.

В целом, по данным В.БОНДАРЕНКО, Киевсовет нынешнего созыва распределил в столице 398 земельных участков общей площадью 690 га. 183 из этих участков предані под застройку, но не социальную. Например, из 77 земельных участков, предоставленных для строительства жилых домов, только один участок, по его словам, предусматривает строительство социального жилья. 106 земельных участков отдані частным фирмам для строительства гостиниц, торговых и офисных центров, кафе, магазинов и тому подобное. Еще 58 участков преданні для реконструкции зданий и сооружений для изменения их функционального назначения. Таким образом, подчеркнул В.БОНДАРЕНКО, свыше 60% киевской земли предані не для эксплуатации сооружений, как об этом говорит городская власть, а для коммерческой деятельности.

Кроме того, В.БОНДАРЕНКО сообщил, что 8 февраля, на очередной сессии Киевсовета, планируется раздать вне аукциона еще 92 участка общей площадью свыше 233 га. Причем, отметил представитель объединения, 48 из них предусмотрено отвести коммерческим фирмам под застройку, а собственность есть только на 25 участках.

Подводя вышесказанное, В.БОНДАРЕНКО заявил, что Киевсовет “непрозрачно” распределяет основное богатство киевской общины – киевскую землю”; в городской власти “процветает коррупция”, “большинство, созданное ЧЕРНОВЕЦКИМ, держится на сегодня, в том числе, и на распределении киевской земли”.