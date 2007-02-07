“Пора” убеждена, что движение “Народная самооборона” будет набирать размах и силу

Гражданская партия “Пора” поддерживает инициативу создания гражданского движения “Народная самооборона” и уверена, что это движение “будет набирать размах и силу”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель политсовета “Поры” Евгений ЗОЛОТАРЕВ.

Он отметил, что соответствующее решение принято во исполнение постановления Гражданского собрания партии “О самоуправляющихся инициативах”, по которым развитие местного самоуправления признается основой гражданского общества и считается одним из приоритетов деятельности партии.

Е.ЗОЛОТАРЕВ убежден, что такие инициативы как “Народная самооборона” будут набирать “размах и силу”. В то же время члены “Поры” сомневаются, что украинские политики смогут на них адекватно реагировать. “Политики не готовы выходить на тот уровень, на котором сейчас находятся граждане, не готовы объединяться вокруг плана действий, не готовы понять, что надо переучредить страну на основе ценностей гражданского патриотизма, на основе потребностей общества, а не государства или узкопартийных интересов”, – считает Е.ЗОЛОТАРЕВ.

Как сообщалось, создание гражданского движения “Народная самообороны” инициировал в декабре прошлого года бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО. 23 января этого года Ю.ЛУЦЕНКО начал тур областями Украины для создания на местах инициативных групп и организационных комитетов гражданского движения «Народная самооборона».