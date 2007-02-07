Омельченко призывает киевлян до пересмотра тарифов на ЖКУ платить по старым ценам

Бывший городской председатель Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО призывает киевлян до пересмотра новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги платить по старым ценам, которые были установлены во времена, когда он возглавлял КГГА.

Об этом А.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя ситуацию, сложившуюся в столице Украины с повышением тарифов на ЖКУ.

«Уважайте себя, заплатите, пожалуйста, за декабрь по старым тарифам, заплатите, пожалуйста, за январь по старым тарифам, потому что в бюджете средства нужны», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Иначе, отметил он, если на днях не будут пересмотрены и утверждены тарифы на ЖКУ, киевляне должны заплатить и за февраль тоже по старым ценам.

По словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, повышение тарифов на ЖКУ, по расчетам экспертов, в Киеве должно было произойти не в 3 раза, а до 70%.

Экс-председатель отметил, что в случае, если новая киевская власть не пересмотрит тарифы, «тогда и в феврале мы будем платить с вами по старым тарифам».

Отвечая на вопрос журналистов относительно составляющей себестоимости новых тарифов, А.ОМЕЛЬЧЕНКО, сказал, что в себестоимость, в частности, заложены в общем объеме 942 млн. грн. только ради повышения до 35% рентабельности «Киевводоканала», а также увеличения его штата почти в 2 раза.

Отвечая на вопрос, каким образом в случае неповышения цены на жилищно-коммунальные услуги, можно улучшать ситуацию в коммунальном хозяйстве Киева, среди других факторов А.ОМЕЛЬЧЕНКО назвал ликвидацию, по его мнению, незаконно созданного «Киевэнергохолдинга».

Он убежден, что повышение тарифов на ЖКУ за счет снижения уровня жизни киевлян никогда не пойдет на развитие, поскольку, по его убеждению, энергетическое хозяйство столицы должно развиваться за счет как внешних инвестиций, так и за счет своей деятельности.

Отвечая на вопрос относительно вероятности проведения в Киеве референдума о выражении доверия или недоверия ныне действующему мэру, А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал, что такая процедура предусмотрена законом, впрочем, обращаясь к действующему председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, он призвал его вместе со своей командой добровольно сложить свои полномочия.

«Нужно власти (киевской – УНИАН) добровольно уйти и не мучить киевлян. Если этого не будет, виновата будет власть, а не киевляне, если они проявят неповиновение этой власти», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Он также отметил, что, начиная с ноября 2006 года, «по предварительным подсчетам нынешняя власть Киева лишила жителей города почти 12 млрд. грн., в том числе за счет незаконной продажи земли в столице».