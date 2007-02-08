Норма об императивном мандате: соответствие правовым нормам и политической ситуации

На состоявшейся сегодня 8 февраля в УНИАН пресс-конференции, посвященной причинам и последствиям введения нормы об оперативном мандате для депутатов местных советов, руководитель научных программ института «Открытой политики» Максим Стриха отметил большую вероятность того, что Конституционный суд не согласится с некоторыми пунктами изменений к закону о статусе депутатов местных советов.

По словам Андрея Ермолаева, директора центра «София» несмотря на то, что законы не могут иметь обратной силы, возможны попытки применить закон к тем депутатам, которые покинули фракции до принятия закона. Но он напомнил, что на пути партийных решений могут стать не только решения Конституционного суда, но и решения обыкновенных судов, которые могут защитить депутатов местных советов. «Многое будет зависеть от позиции главы Верховного суда» - отметил господин Ермолаев.

Директор агентства «Пента» Владимир Фесенко назвал систему, которую хотят ввести крупнейшие партии «политическим феодализмом» - где вассалы – депутаты местных советов не будут иметь никаких прав. Он напомнил, что Венецианская комиссия раннее рекомендовала Украине отказаться от идеи введения императивного мандата, потому что он не отвечает демократическим нормам. Теперешняя ситуация, когда силы называющие себя демократическими, тем не менее, поддержали изменения к закону он считает примером, того, как украинская политэлита выборочно использует выводы той же Виницианской комиссии: «Нужные пункты используются для оправдания своих интересов, неудобные просто замалчиваются».

Господин Фесенко отметил, что голосование нормы об императивном мандате не соответствует нормам демократии – а потому партии, которые его поддержали и пытаются применить его на практике нельзя назвать демократическими. Политолог считает, что политики действуют ситуативное, и в ущерб правовым нормам решают проблемы, возникшие с местными списками. По словам Андрея Ермолаева, вместо того, чтобы решать проблемы, возникшие впоследствии неразумной политики комплектования списков, партии решили просто изменить правила игры. «Это делается даже не тактически, а совершено ситуативное исходя из сложившейся ситуации. БЮТ в частности хочет получить влияние в регионах. Но новая норма не позволяет партиям увечить свое влияние. В ближайшее время мы услышим предложения вернуться опять к мажоритарной модели на местных выборах»

Президент Центра исследования политических ценностей Олесь Доний считает, что поддержка парламентом нормы об императивном мандате демонстрирует политику двойных стандартов, которую практикует украинская политэлита. Отметив, что данная норма полностью антидемократична и не соответствует интересам местного самоуправления, от отметил, что фактически она создает систему «номенклатурного авторитаризма». Когда партийная номенклатура, прикрывающаяся партийными брендами будет диктовать свою волю депутатам и фракции превратятся в удобные механизмы лоббирования. От отметил, что уже сегодня местное самоуправлениям не представляет интересы избирателей. Максим Стриха привел, пример о том, что право исключать депутатов из фракций имеет право высший руководящий орган партии или блока. В Блоке Юлии Тимошенко это 4 человека – которые будут решать судьбы нескольких тысяч депутатов, которые шли представлять своих избирателей.

Олесь Доний отметил, что, оправдывая подписание закона тем, что за него полосовало конституционное большинство депутатов, президент был нечестен: «За закон о кабмине проголосовало такое же количество депутатов, но там касалось прав президента и он отправил закон в конституционный суд». Максим Стриха, считает, что депутаты Верховной рады не поднимут вопрос введения императива для себя – они не хотят ограничить свою свободу, но готовы ограничивать свободу других.

Олесь Доний отметил, что сегодня общество не интересуется императивным мандатом, а страна понемногу скатывается к номенклатурному авторитаризму. У него создается впечатление, что защита правовых норм может свестись к противостоянии горстки интелектуалов-политологов против 5 политических сил.

Максим Стриха считает, что введение императивного мандата не изменит в ситуацию в стране. «Представим, что БЮТ получит большинство в Киевраде. И может оказаться, что императивной от нормы пострадает одиночка - честный депутат, который выступит против земельного дерибана как раз и поплатится мандатом». Владимир Фесенко привел пример Михаила Бродского, который являясь оппозицией в Черновецкому, иметт свою позицию а поэтому может быть лишен мандата руководством БЮТ.

Политологи сошлись на том, что норма про императивный мандат - результат сложной политической ситуации. Его продолжением может стать закрытие политических партий от обновления и превращения их в закрытую номенеклатурную касту.

КОММЕНТАРИИ:

Максим Стриха,

Руководитель научных программ Института открытой политики

“На плохой период годятся плохие методы” Треть киевлян, которые голосовали за Юлю Тимошенко, абсолютно не задумывались о том, что большинство из тех 41 депутат куповани, которые пришли только «дери банить» землю, и когда ситуация сложилась по-другому, они эти негодяи переметнулись к другому лагерю. Императивный мандат приведет не к тому, что негодяев станут не меньше, а к того, же они будут более контролироваться.

Владимир Фесенко,

Глава Правления Центра прикладных политических исследований «Пента»

«Императивный мандат - пережиток политического феодализма. Если хочет работать вассал на сеньора, то работает и получает за это деньги, а в нашем случае – это депутатский мандат. Когда вассал хочет пойти к другому сеньору, то этого мандата будет лишаться. Некоторые политики “проехали на чужому горбу”, воспользовались именем, а теперь ведут свою игру. Проблема императивного мандата неоднозначна: есть болезнь, которую нужно лечить, когда люди не выполняют обязательств, которые на себя брали. Юлия Тимошенко предложила радикальный хирургический метод: императивный мандат, если ты предавал – тебя нужно лишить депутатского мандата. И если эти люди в действительности нарушали свои политические или идеологические обязательства, политическую, партийную этику, - я бы с этим согласился.

Но у меня есть опасение, что этот метод может использоваться и к партийным десидентам, к людям, которые не отступают от основных идей, но создают оппозицию в своей партии. Можно, например, лишить мандата депутатов, которые перешли от Юлии Владимировны к Черновецкого, а как же быть с господином Бродским, который против Черновецкого, но он находится в процессе расставания с Юлией Тимошенко, его лишать мандата?

Андрей Ермолаев,

Президент Центра социальных исследований «София»

Это решение элемент определенного политического сценария: закон о Кабмине в обмен на императивный мандат. Появление темы об императивном мандате имеет несколько факторов: 1. несоответствие деления реальной власти, которую держат в руках влиятельные политические и экономические группы в регионах с соответствующим делением и интересами тех ведущих политических сил, которые с одним трендом побеждали в парламенте и в местном самоуправлении. Потому задание императивное мандату не столько сохранение, сколько перераспределение кадров, то есть инструмент удаления неугодных

Олесь Доний,

Руководитель Центра исследования политических ценностей

В настоящий момент популярный тезис «узурпация власти», но ситуация хуже. Идет узурпация номенклатуры и диктатура и в данном случае власть и оппозиция выступают единственным целым. Относительно нормы об императивном мандате, проблема не в том, что депутаты переходят, а в том, что сначала эти места продавались. Таким образом к партийным спискам попадают люди, которых правоохранительные органы считают криминальными авторитетами.