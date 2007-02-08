Углубление конституционного кризиса в стране привело к росту количества рейдерских захватов – УНА-УНСО

Углубление конституционного кризиса в стране привело к росту количества рейдерских захватов. Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Киевской городской организации УНА – УНСО Игорь МАЗУР.

По его словам, вследствие коллапса правоохранительной системы, отсутствия более года дееспособных Конституционного суда и прокуратуры, конституционные права граждан, в том числе их имущественные права, подвергаются постоянному нарушению.

«Воспользовавшись создавшимся положением некоторые олигархические кланы встали на путь завладения общественной и личной собственностью», - отметил И.МАЗУР.

Как пример он привел ситуацию, сложившуюся с жителями села Ясногородка Макаровского района Киевской области. Жители заявляют о незаконности решения Шевченковского районного суда г. Киева о выселении их из домов, находящихся на территории местной базы отдыха.

И.МАЗУР напомнил, что еще в советские времена жители с. Ясногородка получили ордера на жилье на территории базы отдыха, а сейчас по иску одной из компаний, которая якобы является собственником этого имущества, Шевченковский суд принял решение о выселении жителей без предоставления другого жилья.

Как отметил в ходе пресс-конференции представитель «Украинской юридической компании» Олег МУСИЕНКО, к проявлениям рейдерства можно причислить и судебные преследования предпринимателя Сергея СЕКА, являющегося соучредителем фирмы ООО «Олимпекс ЛТД», которая занимается аграрным бизнесом и владеет активами на общую сумму 45 млн. долларов. По словам О.МУСИЕНКО, имущественный спор между соучредителями данного ООО относительно права собственности на активы компании перерос в судебные разбирательства, в ходе которых С.СЕК был задержан на основании постановления Печерского районного суда г. Киева от 1 февраля 2007 года.