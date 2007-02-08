Фесенко считает, что закон об императивном мандате вводит в Украине «политический феодализм»

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что закон об императивном мандате вводит «политический феодализм» в Украине.

Об этом политолог сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Императивный мандат – это фактически пережиток политического феодализма. Когда есть сеньор и есть его вассалы. В такой ситуации, если ты служишь сеньору, ты получаешь мандат. В то же время, когда депутат предает своему сеньору, тебя лишают этой политической собственности», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Он отметил, что эта ситуация сложилась из-за того, что определенные политики «пролезли» во власть «на горбе» популярного лидера, а затем ведут собственную политическую игру.

В то же время, В.ФЕСЕНКО отметил, что проблема императивного мандата не однозначна. С одной стороны нужно влиять на тех, кто не придерживается взятых на себя политических обязательств и не имеет политических ценностей. С другой стороны введение императивного мандата является очень радикальным хирургическим методом.

«Можно согласиться с лишением мандата в случае измены, несоблюдения своих политических и идеологических обязательств, нарушения политической этики», - заметил он.

В то же время, В.ФЕСЕНКО выразил обеспокоенность, что этот метод может применяться и к партийным диссидентам, к людям, которые не отступают от своих политических принципов, но могут выступать внутренней оппозицией.

По его мнению, ярким примером является Михаил БРОДСКИЙ, который стал оппозиционером как к мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ так и к БЮТ.

«Это является индикатором проблемы императивного мандата», - считает он.

«Фактически существующая формулировка закона об императивном мандате для депутатов местных советов дает большое пространство для субъективных решений, поскольку каждого депутата можно наказать в случае недисциплинированного поведения», - добавил эксперт.

По его мнению, в данном случае речь идет не об изменниках, а об установлении партийной диктатуры, партийного авторитарного режима.

«В этом я вижу угрозу для внутрипартийной демократии, для сохранения демократических принципов в местных советах, для внутрифракционных отношений», - сказал он.

По мнению В.ФЕСЕНКО, в этом законе есть много правовых «блох», поскольку даже после подписи Президента есть сомнения относительно действия этого закона, поскольку он может быть обжалован и через Конституционный Суд и через суды общей юрисдикции.

«Авторы этого закона не очень хорошо поработали над ним, и там есть за что зацепиться. Учитывая это, есть серьезные сомнения, станет ли этот закон эффективным инструментом дисциплинированности депутатов», - убежден он.

Также В.ФЕСЕНКО считает, что нужно бороться не с депутатами-изменниками, а смотреть как формируются партийные списки.

«Если места в избирательных списках покупают, то именно тогда закладываются источники этой проблемы. Эта проблема будет решаться не один год, и возможно не одну парламентскую каденцию – императивный мандат не является очень эффективным, демократическим, моральным», - подытожил политолог.