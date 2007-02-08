Партия регионов не планирует замену лидера партии – Богатырева

Партия регионов не планирует замену лидера партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила руководитель фракции Партии регионов в парламенте Раиса БОГАТЫРЕВА на пресс-конференции в УНИАН.

«Это специально запущенная технология, которая запущена, чтобы внести разногласия. Сегодня Партия регионов монолитна как никогда и мы не ведем речи о смене лидера», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

При этом руководитель фракции подчеркнула, что Виктор ЯНУКОВИЧ (лидер Партии регионов) имеет самый высокий рейтинг среди политиков и самый высокий уровень доверия в обществе.

«Вице-премьер Николай Янович АЗАРОВ и я остаемся соратниками Виктора ЯНУКОВИЧА», - прокомментировала Р.БОГАТЫРЕВА информацию о том, что наиболее вероятными претендентами на лидерство в партии является Н.АЗАРОВ и Р.БОГАТЫРЕВА.