В Украине нет юридических и конституционных оснований для досрочных выборов - Богатырева

Координатор парламентского большинства, руководитель фракции Партии регионов в парламенте Раиса БОГАТИРЬОВА считает, что в Украине отсутствуют юридические и конституционные оснований для проведения досрочных выборов.

Об этом Р.БОГАТЫРЕВА заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее мнению, досрочных выборов не будет, поскольку для этого нет юридических и конституционных оснований. «Новые выборы, которые хотелось бы провести оппозиции, абсолютно не изменят ситуацию в пользу оппозиционных сил. Это будет лишняя трата денег», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Лидер фракции подчеркнула, что в Украине также не существует объективных и субъективных оснований для ликвидации института Президента.

По ее мнению, парламентско-правительственная коалиция принимала закон о Кабинете министров прозрачно и открыто. «Непринятие закона сознательно блокировалось в предыдущее время. Не буду уточнять, кто был заинтересован в том, чтобы держать правительство на короткой веревке. Говорят, что сегодня есть спорные моменты в этом законе. Мне кажется, что их не было бы, если бы Президент прислушался к моей инициативе рассматривать два закона одновременно – закон о Кабинете министров и закон о Президенте», – пояснила она.

Р.БОГАТЫРЕВА считает, что в этой ситуации Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО стал заложником существующей конфликтной ситуации и нечестной игры, которая происходит в его окружении. По ее мнению, это происходит потому, что, возможно, кому-то выгодно «постоянно ловить украинских лягушек в мутной воде постоянных противостояний».

Как считает Р.БОГАТЫРЕВА, конфликт вокруг закона о Кабинете министров еще не исчерпан. По ее словам, «у нас остается одна возможность – дождаться решения Конституционного суда и далее вести диалог, как внутри парламентской фракции и парламентских комитетов, так и между разными ветвями власти». Р.БОГАТЫРЕВА выразила уверенность, что Конституционный суд ускорит вынесение своего вердикта».