ПРЕСС-РЕЛИЗ

руководства ООО «Макрос» по поводу рейдерской атаки на предприятие, состоявшейся 8-го февраля 2007 года

ООО «Макрос» расположено в городе Днепропетровск. Где рейдерские атаки и силовые захваты не являются чем-то экстраординарным. Достаточно вспомнить неоднократные походы боевиков Макса Курочкина на «Озёрку», чтобы понять, что рейдеры абсолютно не боятся бандитствовать средь бела дня и на глазах у правоохранительных органов, которые почему-то не спешат реагировать на уголовный беспредел.

Рейдерской атаке подверглось ООО «Макрос», которое является предприятием с иностранными инвестициями. ООО «Макрос» занимается инвестиционной деятельностью в Украине и владеет пакетами акций украинских предприятий и корпоративными правами в украинских хозяйственных обществах. Уставный фонд ООО «Макрос» составляет более 14 миллионов гривен

Судя по всему рейдеры заинтересовались активами, которыми владеет ООО «Макрос».

Возможно рейдеры, привлечённые крупным (многомиллионным) уставным фондом предприятия, просто не разобрались в особенностях его деятельности. Это, однако, не помешало спланировать и осуществить рейдерскую атаку на высочайшем уровне, с задействованием сотрудников МВД и ГКЦБФР.

Хронология событий:

1. Восьмого февраля 2007 года во время проведения собрания участников ООО «Макрос», в Днепропетровском ДК Им. Ильича, в зал, где проводилось мероприятие, ворвались многочисленные сотрудники МВД, органов прокуратуры и Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

2. Участникам собрания было зачитано определение суда, которое на самом деле не имеет ни малейшего отношения к ООО «Макрос».

3. С применением грубой физической силы была предпринята попытка отобрать документы участников, находящиеся в распоряжении регистрационной комиссии. Самих участников собрания в это время пытались вытеснить за пределы помещения, где планировалось провести собрание. Некоторым участникам собрания, пытавшимся активно отстаивать свои гражданские права, представители МВД угрожали задержанием.

4. Самое активное участие в противоправных действиях принимали государственный исполнитель Ленинского отдела государственной исполнительной службы г. Днепропетровска Онищенко работники милиции (участковый Иванина), прокуратуры (следователь прокуратуры Днепровского района г.Киева Билокур, логично объяснить само присутствие которого на собрании участников ООО «Макрос», проводимом в Днепропетровске, невозможно), сотрудники ГКЦБФР Тихонюк и Андреев.

5. 09.02.2007г. при попытке представителей ООО «Макрос» ознакомиться с материалами исполнительного производства, которое и послужило основанием для срыва собрания участников этого предприятия, как государственный исполнитель Онищенко, так и заместитель начальника Ленинской исполнительной службы г. Днепропетровска Лисняк в грубой форме отказались предоставить запрашиваемые документы и вообще сообщать какую-либо информацию, что является ещё одним подтверждением коррупционной связи рейдеров с государственными служащими.

В результате собрание участников ООО «Макрос» было сорвано. При этом правоохранительные органы, принявшие самое активное участие в организации атаки отказались предпринимать какие-либо действия, направленные на привлечение бандитов в погонах и в чиновничьих сюртучках к ответственности. Это позволило нам сделать вывод о коррумпированности чиновников и правоохранителей – участников рейдерской атаки на ООО «Макрос», а также их руководителей.

В настоящее время юристы ООО «Макрос» ведут работу, направленную на привлечение к ответственности участников рейдерской атаки и компенсацию нанесенного ущерба. Однако, поскольку пока организатор атаки не выявлен, мы не исключаем возможности её повторения, что и вынудило нас привлечь внимание общественности и СМИ к данной проблеме. Представители ООО «Макрос» будут и далее информировать общественность о развитии событий.

Директор ООО "Макрос" Корж Ирина Павловна