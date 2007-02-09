В Украине начала выходить туристическая телепрограмма “Феерия Странствий”. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил автор и ведущий программы, гендиректор турфирмы “Феерия” Игорь ЗАХАРЕНКО.

По его словам, первый выпуск вышел 31 декабря 2006 г., и в эфир уже вышло 6 выпусков программы. Как отметил ведущий, презентация программы проходит только теперь, после того, как стало очевидно, что программа имеет хороший рейтинг и будет существовать длительное время.

Впрочем, сообщил И.ЗАХАРЕНКО, на сегодняшний день в украинском телевизионном пространстве существует просторная ниша для туристических телепрограмм, которых насчитывается всего несколько, поскольку такие проекты слишком дороги.

По данным И.ЗАХАРЕНКО, программа выходит 2 раза (с повтором) в воскресенье на 5-м канале. По его словам, кроме того, ведутся переговоры с другими каналами и студиями, как общеукраинскими, так и региональными, кабельными.

Как сообщил автор и ведущий программы, в первую, очередь в программе представлены страны, куда проще всего поехать рядовому украинцу, где нет проблемы с визами, где нормальное отношение посольств.

Кроме того, отметил И.ЗАХАРЕНКО, значительная доля программ будут уделены туристическим местам Украины. По его словам, “мы хотим показать то, чего не знают, и даже то, что знают, показать с другой стороны”. В частности, отметил он, первая съемка программы была в Каменец-Подольском. “Все знают, что в Каменце есть крепость, но в Хотине мы занимались дайвингом. То есть, оказывается, для занятий дайвингом не нужно далеко ехать”, - сказал автор программы.

По словам И.ЗАХАРЕНКО, он 12 лет в туристической отрасли, и намерен показать мир с новых, необычных ракурсов. В частности, в феврале программа будет снимать карнавал в Кельне, тогда как обычно в феврале мы знаем о праздновании карнавалов в Рио-де-Жанейро и Венеции.

При этом, об экзотических странах пока речь не идет, подчеркнул И.ЗАХАРЕНКО. “Мы хотим в первую очередь показать то, что доступно”, - подчеркнул он.