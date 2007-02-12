Черноморский судостроительный завод в этом году планирует увеличить валовой доход в 3 раза - до 110 млн. грн.

ОАО ГАХК "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ, г. Николаев) в 2007 году завод планирует увеличить валовой доход в 3 раза - до 110 млн. грн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН исполняющий обязанности председателя Правления ГАХК «ЧСЗ» Алексей ЖИРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, говоря о работе предприятия, А.ЖИРЕНКО сообщил, что в 2006 году Черноморский судостроительный завод увеличил обработку металла и изготовление судовых металлоконструкций в 3,6 раза, по сравнению с 2005 годом, - до 21,3 тыс. тонн. Также, по его словам, в 2006 году завод отремонтировал 10 судов.

При этом он добавил, что в 2007 году завод планирует отремонтировать 12-15 судов и обработать до 25 тыс. тонн металла и изготовить до 8 тыс. тонн металлоконструкций.

В свою очередь, как отметил финансовый директор ГАХК «ЧСЗ» Дмитрий МАНИЛОВ, в 2006 году завод получил 840 тыс. грн. чистой прибыли, а валовой доход предприятия в 2006 году составил 38 млн. грн.

Напомним, 7 октября 2003 года 90,25% акций ГАХК «ЧСЗ» были приобретены ОАО «Николаевская малотоннажная верфь», которое контролируют бизнесмены Игорь и Олег ЧУРКИНЫ. Впоследствии Фонд госимущества Украины попытался через суд расторгнуть договор купли-продажи. Однако в декабре 2005 года Николаевский хозяйственный суд отказал полностью в удовлетворении иска в пользу ФГИ, а 24 октября 2006 года и Одесский апелляционный суд признал договор купли-продажи действительным, тем самым, подтвердив выполнение собственником 7 из 9 пунктов инвестиционных обязательств, для которых наступил срок выполнения

Справка УНИАН. ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также производит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование. Более чем 80% продукции ЧСЗ экспортируется.

По данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, к концу 2005 года 35,96% акций ЧСЗ принадлежало ОАО “Николаевская малотоннажная верфь”, 60,14% - “Шиппинг Текнолоджи Лимитед” (Канада). Предприятие контролируется предпринимателями Игорем и Олегом ЧУРКИНЫМИ.