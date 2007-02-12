Новый Президент Туркменистана, скорее, будет продолжать равноудаленную политику в отношениях с странами-игроками на энергорынке - эксперт

Новый Президент Туркменистана скорее всего будет продолжать равноудаленную и прагматичную политику в отношениях с мощными странами-игроками на энергетическом рынке региона, считает председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий БОРОВИК. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

При этом В.БОРОВИК добавил, что для Украины - это самый оптимальный вариант развития событий. По мнению эксперта, вероятность такого варианта составляет 60-70%.

Вместе с тем, эксперт отметил еще один сценарий развития событий – «пророссийский». По его мнению, существует вероятность того, что «с изменением власти наберет оборотов более тесное сотрудничество с Россией, а это значит - ширший допуск российских компаний не только к реконструкции, но и к добыче сырья на территории Туркменистана». Кроме того, при формировании цены на газ для Украины в этом случае, возможны коррективы со стороны Кремля.

Наихудшим сценарием, по словам аналитика, является «исламистский». Это, по мнению эксперта, будет означать усиление влияния исламистских течений и попытки дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Также эксперт отметил, что Альянс "Новая энергия Украины" изложил свои предложения и виденья ситуации Кабинету министров Украины.

Напомним, что 11 февраля в Туркменистане прошли выборы президента после кончины первого Президента Туркмении Сапармурата НИЯЗОВА. По последним данным, явка на них превысила 98,5%.

Предварительные итоги, возможно, будут известны уже во вторник, заявляют в Центризбиркоме республики. Впрочем, уже сейчас наблюдатели говорят о том, что новым президентом Туркменистана, скорее всего, станет исполняющий обязанности главы страны Гурбангулы БЕРДЫМУХАММЕДОВ.

Инаугурация нового президента состоится 14 февраля.

Как сообщал УНИАН, это первые в истории Туркменистана альтернативные выборы главы государства. На пост Президента баллотировались 6 кандидатов: кроме и.о. президента, Нурыев ИШАНГУЛИ - замминистра нефти и газа, Гараджаев ОРАЗМУРАД - мэр города Абадан, Помманов АШИРНИЯЗ - мэр города Туркменбаши, Аманнияз АТАДЖИКОВ - первый замглавы Дашогузской области, Гурбанов МУХАММЕТНАЗАР - глава райадминистрации Гарабекаул.

Справка УНИАН. Туркменистан является крупнейшим поставщиком газа в Украину. В 2007 году Украина планирует получить от 55 до 62 млрд. кубометров газа среднеазиатского происхождения, в т.ч. туркменского.

Альянс «Новая энергия Украины» - неправительственная общественная организация, которая занимается вопросами энергосбережения, аналитической деятельностью в сфере энергетики. Контакты с Туркменскими газовиками члены Альянса поддерживают более 10 лет.