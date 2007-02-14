Фракция “ГАК” в Киевсовете заявляет, что не будет поддерживать ни оппозицию, ни Черновецкого

Фракция “Гражданский актив Киева” заявляет о собственной позиции в Киевском городском совете, и не будет поддерживать ни оппозицию, ни мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом заявил лидер фракции Александр ПАБАТ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"В страстях вокруг новых тарифов проявились все те недостатки и проблемы, которые возникли как следствие деятельности основных политических сил, представленных в Киевсовете. Киев на сегодняшний день разделился на два лагеря. На одной стороне баррикад защищает свой политический рейтинг мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, рядом с ним – его сторонники, считающие, что имеют право делить народ на бедных и богатых. На другой стороне - оппозиция. Она хорошо понимает, что борьба за дешевые или бесплатные коммунальные тарифы и услуги, – это безграничная возможность наращивать количество своих симпатиков. Оппозиция готова долго расставлять силы и спрашивать: “Ты за ЧЕРНОВЕЦКОГО или против?”, мэр готов отстаивать свою позицию, цена которой, что самое главное, - права киевлян. Такие игрушки всегда хорошо выходили у политиков, но ГАК займет свою собственную позицию. Мы не на стороне мэра и не на стороне оппозиции. Мы на единственно возможной для нас стороне - за киевлян”, - сказал лидер фракции “ГАК”.

Он напомнил, что “ГАК” в Киевсовете представляют семь человек. “После выборов мы направили свою деятельность на практическую работу, - отметил А.ПАБАТ, - в то же время перестали вести активную публичную деятельность. Без публичной информационной поддержки своей деятельности мы (союз общественных организаций “Гражданский актив Киева” – УНИАН) стали незаметны, к сожалению, для большинства киевлян”.

Учитывая это, “Гражданский актив Киева” решил возобновить свою активную публичную деятельность и 13 февраля начал первую масштабную после местных выборов информационную кампанию “Вся правда о тарифах”.

А.ПАБАТ сообщил, что в рамках этой акции активисты “ГАК” опять начали раздавать справочную литературу в информационных палатках, установленных по всему Киеву. В пакет справочной литературы входит газета-спецвыпуск “Вся правда о тарифах”, в которой напечатаны аналитические материалы, экспертные оценки о повышении тарифов на ЖКУ; брошюра “Повышение тарифов. Как защититься?”, где нет оценок и политики, а исключительно выдержки из законов; листовки “Стоит ли терпеть некачественные услуги, если платить за них нужно больше?”.

“Мы хотим, чтобы у киевлян была возможность самостоятельно разобраться в ситуации и сделать не политические, а собственные выводы относительно ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве”, - сказал А.ПАБАТ.

По его мнению, сначала необходимо объяснить каждому киевлянину, зачем необходимо повышать тарифы, когда эти услуги запланированы улучшить и в сколько раз необходимо их повысить. “А просто говорить, что давайте увеличим, а затем будем по ходу пьесы разбираться, то как на меня, это отношение к большинству киевлян несправедливое”, - выразил убеждение лидер “ГАК”.

Он также выразил сожаление по поводу того, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не стал мэром всех киевлян. “Мэр ЧЕРНОВЕЦКИЙ, к сожалению, его проблема, что он не стал мэром для всех киевлян. Он остался политиком, направленным исключительно на весь электорат. И переживает он только за бедных”, - сказал А.ПАБАТ.