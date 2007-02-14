Инвесткомпания ”Гал-Инвест” сконцентрировала более 50% ”Киевтрактородеталь”

Инвестиционная компания "Гал-Инвест" (г. Львов) в интересах двух физических лиц сконцентрировала более 50% коллективного предприятия "Киевтрактородеталь" (г.Киев, бывший Завод им. Лепсе). Об этом сообщил юрист компании Назар ДМИТРАСЕВИЧ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, 13 февраля новые собственники провели конференцию, которая, по уставу, является высшим органом управления предприятием, и приняли решение о новой редакции устава предприятия.

Вместе с тем, новые собственники сменили форму управления предприятием с коллегиальной (директорат) на единоличную (генеральный директор) и избрали генеральным директором Александра ГЕРАСИМЕНКО. Также были переизбраны все органы управления предприятием.

В свою очередь, как отметил на пресс-конференции новый гендиректор КП "Киевтрактородеталь" А.ГЕРАСИМЕНКО, "мы не заинтересованы в перепрофилировании предприятия". При этом он добавил, что предприятие планирует увеличить производство и повысить качество выпускаемой продукции.

Н.ДМИТРАСЕВИЧ добавил, что перед новыми собственниками "стоит задача остановить искусственное банкротство предприятия".

Как сообщал УНИАН, "Киевтрактородеталь" неоднократно заявлял о рейдерских атаках на предприятие. По информации адвоката предприятия Александра РУСИНА, в период с 2002 года предпринимателем Айдин АСКАРОВЫМ создавались ряд обществ с ограниченной ответственностью, в уставные капиталы которых, по решению подконтрольному А.АСКАРОВУ совета предприятия, по искусственно заниженным ценам без проведения экспертной оценки, вносилось принадлежащее коллективному предприятию "Киевтрактородеталь" имущество. "На данный момент в уставные капиталы этих предприятий из КП "Киевтрактордеталь” были отчуждены в сущности все основные активы предприятия, которые составляют его мощность и обеспечивали выполнение заказов клиентов”, – отметила А.РУСИНА.

Справка УНИАН. Коллективное предприятие "Киевтрактородеталь" – крупнейший в Украине производитель моторокомплектов и запасных частей к автомобилям, тракторам, комбайнам и к сельхозтехнике. Предприятие основано в 1930 году. Численность работников составляет 2000 человек.

"Киевтрактородеталь" изготавливает различные сложные детали для немецких компаний Jungheinrich AG (третий по величине мировой производитель погрузчиков) и компании Duvelsdorf Handelsgesellschaft mbH.