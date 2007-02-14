В Киеве презентована антология латышской поэзии “С латвийского берега”.

Как рассказал во время круглого стола один из организаторов еженедельных дебатов в УНИАН о современной культуре Петр МАЦКЕВИЧ, 1-4 марта в Риге состоится юбилейная 10-я Латвийская Книжная ярмарка.

По его словам, за неделю до начала этой ярмарки, 22 февраля, в Риге по инициативе Посольства Украины в Латвии состоится первая публичная презентация Малой антологии “С латвийского берега”, которая, по словам П.МАЦКЕВИЧА, является первым масштабным изданием латышской поэзии на украинском языке. Антология является результатом 40-летнего труда украинского писателя и переводчика Юрия Завгороднего, который имеет латышские корни и более 20 лет жил и работал в Латвии.

Как отмечалось во время круглого стола, изданию антологии способствовали Посол Латвии в Украине Андрис ВИЛЦАНС и Посол Украины в Латвии Рауль ЧИЛАЧАВА. Также издание увидело мир благодаря поддержке Фонда культурного капитала, который является одним из крупнейших финансистов культурологических проектов в Латвии.